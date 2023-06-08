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НовостиОбщество8 июня 2023 10:46

Долги по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев» пообещали закрыть в июне

О выполнении всех финансовых обязательств в ближайшее время заявил премьер-министр Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что долги по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев будут закрыты в июне

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что долги по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев будут закрыты в июне

Фото: Рустем АХУНОВ

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что долги по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев будут закрыты в июне. Об этом «КП-Уфа» 8 июня сообщили в пресс-службе кабмина республики.

– Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК «Салават Юлаев» будут выполнены в июне, – цитируют слова премьера в правительстве.

Ранее издание «Чемпионат» писало, что общая сумма долгов в «Салавате» достигла почти 300 млн рублей и клуб не успел закрыть долги по зарплатам хоккеистов за предыдущий сезон.