«Салават Юлаев» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:5

«Салават Юлаев» в Омске проиграл Локомотиву. Фото из ТГ-канала ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретился в Омске с «Локомотивом» из Ярославля. Матч за Кубок Блинова закончился крупным поражением уфимской команды.

- «Салават Юлаев» в Омске проиграл Локомотиву. Счет скажет все за нас 1:5 в пользу Ярославля, - сообщили фанатам в официальном ТГ-канале клуба.

Поразить ворота соперника единожды сумел Александр Хмелевский. Авторами пяти заброшенных шайб стали Степан Никулин, Георгий Иванов, а также Максим Берёзкин.

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