На «Уфа-Арене» простились с молодым хоккеистом Родионом Амировым

2 октября молодому хоккеисту должно было исполниться 22 года. Фото: ХК "Салават Юлаев"

21 августа рано утром на ледовой «Уфа-Арене» прошла церемония прощания с молодым воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. Последние полтора года спортсмен боролся с тяжелым смертельным заболеванием – опухолью мозга. Родные и близкие Родиона перепробовали все возможное, но зараза оказалась сильнее. 14 августа в немецкой клинике зафиксировали смерть хоккеиста. Через полтора месяца ему должно было исполниться 22.

- Формировался такой великий спортсмен, великий хоккеист современности. К сожалению, парня потеряли. Искренние соболезнования всем родным и близким, - сказал глава Башкирии Радий Хабиров, который приехал попрощаться лично.

Радий Хабиров на церемонии прощания. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Амиров прошел все вертикали башкирского хоккея, был лидером молодежной сборной, активно привлекался к играм основной команды. До последнего он был твердо уверен, что вернется на лед и продолжит свой путь к спортивным вершинам.

Помимо первого лица республики, на прощание приехали хоккеисты «Салавата Юлаева» и практически все представители башкирского хоккея. Провожали в последний путь своего коллегу и юные воспитанники спортивной школы, и игроки, которые уже не числятся в «Салавате Юлаеве». Замечены были и представители ФК «Уфа». Трагедия стала общей для всех.

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Вход был открыт не только для спортсменов, проходили на арену и простые уфимцы, которые никогда хоккеиста не знали лично. Абсолютно всех его история тронула до глубины души. Нависшая в воздухе непривычная для этой спортивной площадки мертвая тишина говорила сама за себя – не так должна была сложиться судьба одного из самых талантливых нападающих мира. Сколько же он не успел забить голов и отдать передач. Многие не могли скрыть своих слез.

Пришли проститься и обычные жители Уфы. Фото: ХК "Салават Юлаев"

После прощания в Уфе траурная колонна проследовала в направлении Ишимбайского района. Родиона Амирова похоронили на кладбище в селе Богдановка.