В последние свои дни хоккеист Родион Амиров ослеп, не ходил, но продолжал улыбаться

Амиров навсегда запомнится улыбчивым парнем. Фото: ХК "Салават Юлаев"

У хоккейных болельщиков в России и за океаном траур – умер один из самых перспективных молодых нападающих мира Родион Амиров. Он совсем недолго играл на взрослом уровне, но успел удивить своей нацеленностью на ворота, скоростью принятия решения и, самое главное, улыбчивостью. По ходу всех своих интервью он излучал только позитив, и каждый журналист после личного разговора непременно становился его персональным фанатом.

У Амирова был бешеный талант. В 2020 году, когда не было даже никакого намека на страшную болезнь, вполне думалось, что в будущем он легко может стать самым именитым и узнаваемым хоккеистом из Уфы. И это при супертитулованном Андрее Василевском из «Тампы».

На драфте того года представители «Торонто Мейпл Лифс» считали точно так же, поэтому и выбрали его под высоким 15-м номером. Он наверняка мог уйти и повыше, но перед тем, как поехать за океан еще хотел поиграть за «Салават Юлаев», стать лидером родного клуба, а выше брали только тех, кто готов к переезду здесь и сейчас.

Уже в молодом возрасте Родион стал одним из самых ярких хоккеистов "Салавата Юлаева". Фото: ХК "Салават Юлаев"

«Мы были счастливы, что его не взяли раньше», – радовался тогда генменеджер «Торонто» Кайл Дубас.

В тот год он уже забивал голы за «Салават Юлаев», играл на Евротуре за основную сборную, был лучшим в молодежной сборной на чемпионате мира. Все хоккейные эксперты не скрывали своего восторга: «Вот это талант!».

ФЕВРАЛЬ 2022-ГО

Перед сезоном 2021-2022 Амиров получил травму. На бумаге ничего особого, типичное хоккейное повреждение ключицы. Даже при необходимости операции после такой травмы реабилитация составляет, как правило, несколько недель. В худшем случае – пару месяцев. Но Амиров будто исчез и не появлялся на ледовой площадке очень долго.

И вот в феврале 2022-го года официальный сайт «Салавата Юлаева» ошарашил всех новостью – у Амирова диагностирована опухоль мозга, игрок проходит курс химиотерапии. Судя по всему, во время обычных медицинских процедур клубные врачи заметили что-то странное и провели более углубленное обследование, которое и выявилось страшную болезнь.

Немного успокаивало только то, что онкологию нашли достаточно рано. Говорилось, что это первая стадия и имеются хорошие шансы на излечение. В «Салавате Юлаеве» и «Торонто» публично сохраняли позитив и строили прогнозы, когда игрок сможет вернуться к тренировкам.

До последнего он верил, что вернется на лед и продолжит карьеру. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Сам Амиров, естественно, отстранился от СМИ, а когда появлялся, то просил не спрашивать о болезни.

– Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого спрашивать, - цитирует нападающего «Спорт-Экспресс».

Это были не пустые слова. Родион действительно появлялся на ледовой площадке и тренировался с «Салаватом Юлаевым». Это подтверждал главный тренер команды Виктор Козлов. Естественно, это происходило с определенными ограничениями, но Амиров катался, бросал по воротам и абсолютно был уверен, что его игровая карьера продолжится. В этом были уверены и все уфимские болельщики.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОСЛЕП И НЕ ХОДИЛ

Но реальность оказалась гораздо более суровой. Благодаря откровениям агента Дэна Мильштейна, который помогал хоккеисту в Северной Америке, стало известно, что резкое ухудшение наступило в октябре 2022 года. Как раз тогда Амиров полетел в Канаду в расположение клуба «Торонто Мейпл Лифс». Притом ехал не лечиться, а тренироваться.

По итогам обострения канадские врачи констатировали, что болезнь переросла в четвертую стадию. Вердикт был максимально суров – осталось жить, в лучшем случае, полгода.

Амирова экстренно перевезли в Сколково, где врачи боролись за его жизнь примерно 9 месяцев. Когда и они признали свое бессилие, то близкие приняли решение отправиться в Германию, где оставался последний призрачный шанс. Но и он не сработал.

В последнее время Родион уже не мог ходить, из-за опухоли он ослеп, в последнюю неделю даже не мог держать голову – его состояние было ужасным, болезнь взяла вверх.

Как отмечает Мильштейн, даже находясь в критическом состоянии, Амиров больше переживал за родителей, а не за себя. Каждый новый день для него был настоящим подвигом, а в редкие минуты прояснения он все также пытался улыбаться и даже подшучивать над близкими.

Даже после обострения болезни Амиров не унывал и просил его не жалеть. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Говорят, что смерть забирает лучших. И в отношении Родиона Амирова это утверждение работает на все 100 процентов. Пусть он не добрался до крупных титулов, не забил самых важных голов, но теперь в сердцах всех уфимских болельщиков это навсегда лучший игрок «Салавата Юлаева». Вечная память талантливому игроку и отличному человеку.

Прощание с Родионом Амировым состоится в «Уфа-Арене». Дата и время будут сообщены позднее.