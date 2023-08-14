Умер молодой хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров

В февраля 2022 года игроку поставили страшный диагноз. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о смерти молодого воспитанника Родиона Амирова. В последние полтора года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга.

Несмотря на тяжелое лечение, казалось, что перспективный Амиров, выбранный на драфте НХЛ 2020 года под высоким 15-м номером клубом «Торонто», сможет победить болезнь. Периодически даже появлялись слухи, что в скором времени он появится на ледовой площадке. По крайней мере, «Салават Юлаев» ждал своего игрока и неизменно вносил его в заявки на сезон.

Его очень ждали и за океаном, так как он вспышкой ворвался во взрослый хоккей, считался будущим российского хоккея и чуть ли не самым ярким хоккейным талантом из Уфы. К сожалению, жизнь распорядилась иначе.

Амиров не любил, когда его жалеют, и предпочитал не говорить о своей болезни. Фото: ХК "Салават Юлаев"

«Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлеты и падения.

Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память…», - говорится в сообщении на официальном сайте уфимского клуба.

О причинах смерти в клубе не сообщают, но все болельщики и так все понимают.

«Комсомольская правда – Уфа» соболезнует родным и близким Родиона Амирова.