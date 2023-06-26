На юбилейный Форум регионов России и Беларуси приехали тысячи гостей из разных уголков двух стран Фото: Павел КРАЙНОВ

26 июня 2023 года в Уфе стартовал юбилейный, X Форум регионов России и Беларуси. В башкирскую столицу съехались тысячи гостей из разных уголков двух стран, а на улице Заки Валиди организовали настоящий этно-фестиваль.

В рамках форума в Уфе пройдет множество официальных мероприятий при участии главы Башкирии Радия Хабирова, глав нескольких регионов России, федеральных министров, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Натальи Качановой. Почти все встречи на высшем уровне и деловые переговоры пройдут в Конгресс-холле.

А что предлагают простым горожанам и гостям башкирской столицы? Почему нужно обязательно сходить на этно-фестиваль «Улица Дружбы» на улице Заки Валиди, расскажет «Комсомолка».

Вдоль улицы Заки Валиди установлены шатры с гастрономическими изысками национальной кухни народов двух стран Фото: Павел КРАЙНОВ

ДЕЛОВАЯ СТОРОНА

На время проведения форума исторический центр Уфы стал практически полностью пешеходным: власти закрыли движение для транспорта на нескольких улицах. Изменился и график движения автобусов «Башавтотранса».

Организаторы X Форума регионов России и Беларуси условно разделили улицу Заки Валиди на две части. На участке от Телецентра и до перекрестка с улицей Аксакова «деловой» участок, а вниз по Валиди до перекрестка с улицей Советской и есть та самая «Улица Дружбы».

В районе Телецентра, условно, располагается деловая зона и выставлена техника Фото: Павел КРАЙНОВ

На парковке перед Конгресс-холлом «Торатау» организаторы установили несколько павильонов, где пройдут основные деловые мероприятия и бизнес-встречи. Внутри разместили свои стенды делегации из нескольких регионов России и Беларуси, а также представители бизнес-делегаций.

Каждый из регионов, чьи делегации приехали на форум, организовали выставку своих фирменных брендов и уникальных товаров, которыми славится их край. Например, у наших соседей из Татарстана мы заметили образцы автомобильных шин, на стенде республики Коми есть лавка с различными местными напитками, а Карачаево-Черкесская республика презентует туры по своим живописным местам.

Деловой центр со стендами регионов двух стран и бизнес-делегаций расположен на парковке перед Конгресс-холлом

Также в «деловой» части можно посмотреть на образцы современной техники, произведенной в России и Беларуси. Это и новейшие троллейбусы, и сельскохозяйственные комбайны и сеялки, тяжелая техника для коммунальных служб и мобильные лаборатории.

Горожан и гостей башкирской столицы приглашают на выставку современной техники Фото: Павел КРАЙНОВ

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Для горожан и гостей Уфы организаторы X Форума регионов России и Беларуси подготовили этно-фестиваль. Основные музыкальные события ждут посетителей в чаше амфитеатра перед Конгресс-холлом «Торатау» в рамках фестиваля «Сердце Евразии». Но и на «Улице Дружбы» уже сейчас поют и танцуют народные танцы и царит добродушная, веселая атмосфера.

Гостей из регионов России и Беларуси встречают музыкой, танцами и деликатесами Фото: Павел КРАЙНОВ

Прогуливаясь вниз по Заки Валиди от пересечения с Гоголя и до Советской, можно прикупить уникальной сувенирной продукции ручной работы, перекусить блюдами национальной кухни народов России и из разных уголков Беларуси. Каждый из стендов оформлен просто потрясающе! Примечательно, что горожане и гости Уфы с удовольствием фотографируются именно у национальных шатров.

В первый день Форума этно-фестиваль «Улица Дружбы» посетили сотни горожан

Помимо песен и танцев гостей «Улицы Дружбы» ждут различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, и, конечно же, кулинарные изыски и деликатесы. Здесь и знаменитый башкирский мед, и настоящий кумыс (можно продегустировать!) и баурсак. Свои гастрономические шедевры привезли и гости из братской Беларуси.

Гости фестиваля с удовольствием фотографируются на фоне тематических зон

В первый же день юбилейного, X Форума регионов России и Беларуси в Уфе наблюдался ажиотаж: сотни горожан пришли посмотреть на выставку достижений народного хозяйства, полакомиться деликатесами и просто хорошо провести время с детьми. Между прочим, в районе подземного перехода на улице Валиди, в парке имени Ленина, можно покататься на башкирской лошади – чем не праздник для ребенка?

В парке имени Ленина можно покататься на башкирской лошади Фото: Павел КРАЙНОВ

Этно-фестиваль «Улица Дружбы» будет проходить все три дня Форума – с 26 по 28 июня включительно. Приходите, скучно не будет!

Свои стенды с продукцией выставили многие регионы, принимающие участие в Форуме Фото: Павел КРАЙНОВ

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