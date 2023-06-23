Перекрытие дорог и многочисленные выставки: как изменится жизнь уфимцев во время X Форума регионов России и Беларуси

Основные мероприятия Форума пройдут в Конгресс-холле «Торатау» и в его окрестностях

С 26 по 28 июня в Уфе пройдет X Форум регионов России и Беларуси. Ожидается приезд почетных гостей, политиков и задержания из страны. Основные мероприятия происходят в центре города.

В рамках Форума в этом году пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии». Главной сценой амфитеатр перед конгресс-холлом «Торатау», где три дня подряд будут выступать знаменитости.

ПРОГРАММА ФОРУМА

В рамках X Форума регионов России и Беларуси, фестиваль «Сердце Евразии» пройдет ряд мероприятий. В частности, на улице Заки Валиди три дня подряд будут проходить фестиваль спортивной культуры «Улица Дружбы», выставка достижений хозяйства двух стран, в парке «Ватан» 26 июня состоится открытие фестиваля школьного спорта «Россия-Беларусь», в саду имени Салавата Юлаева в этот же день начинает гастрофестиваль.

Во вторник, 27 июня в 16:00 стартует парад индивидуальных костюмов. Колонна пройдет от Советской площади до парка «Ватан». В этот же день в 20:00 в амфитеатре на Набережной реки Белая (остановка «Монумент дружбы» - Ред.) происходит показ мод «Яркие грани контраста» из коллекции модных домов регионов России и Беларуси.

28 июня 2023 года запланированы мероприятия, в которых приняли участие Башкирии, министры федеральных органов власти Беларуси и почетными собраниями. Председательствовать будут спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Качанова. Встречи и торжественные приемы проходят в Конгресс-холле «Торатау» и на парковке перед ним, в специально установленной юрте.

Перекрытие дорог в Уфе в июне 2023

Напомним, в преддверии X Форума регионов России и власти Беларуси Башкирии перенесли выходной день с 24 июня на 27-е. Из-за этого изменился график работы автобусных маршрутов «Башавтотранса».

Так, 24 и 27 июня автобусы на городских и пригородных маршрутах будут работать по расписанию субботы, а 25 и 28 июня – по расписанию воскресенья.

Также в принципе в центре Уфы перекрыты для движения транспорта несколько улиц. Как сообщает Минтранс Башкирии, с 18 июня по 3 июля будет закрыто движение по улице Заки Валиди от пересечения с Гафури и до Советской. Также прямо сейчас перекрыта для автомобилистов часть улицы Карла Маркса – от пересечения с Заки Валиди и до Пушкина. То есть проехать там на машине не представляется возможным.

Схема перекрытия движения автотранспорта в центре Уфы с 18 июня по 3 июля 2023 года

С 25 по 28 июня в Уфе будет перекрыт перекресток улиц Набережная и улицы Генерал-губернатора Перовского.

С воскресенья, 25 июня и до среды, 28 июня ограниченно, ограничив проезд по улице Гафури на участке от Пушкина и до Пятигорской. В эти же сроки будет перекрыт проезд по улице Гоголя от пересечения с Тукаева и до Заки Валиди.

С 18 июня по 3 июля в Уфе будет ограничено движение по улице Аксакова от пересечения с Пушкиной и до Заки Валиди. До 25 июня для выезда во дворы экологических объектов должны быть места для выезда на выездные ДПС, находящиеся вблизи перекрытой улицы.

В Минтрансе Башкирии уточняют, что в ближайшее время возможно перекроют и другие участки на улицах Пушкина, Тукаева и Набережной.

Автомобилистам в дни проведения X Форума регионов России и Беларуси по возможности лучше не въезжать в исторический центр Уфы.

А еще лучше оставить автомобиль дома и погулять пешком по городу, сходить вместе с семьей на фестиваль «Сердце Евразии», посмотреть на парад индивидуальных костюмов, побывать на гастро-фестивале в саду имени Салавата Юлаева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.