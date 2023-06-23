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НовостиОбщество23 июня 2023 9:05

Из-за X Форума регионов России и Беларуси в Уфе закроют ряд проездов

Изменятся схемы движения общественного транспорта
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ufa

Фото: vk.com/ufa

С 25 июня по 28 июня возле «Конгресс-холла» в Уфе закроют несколько проездов из-за подготовки и проведения X Форума регионов России и Беларуси. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничение проезда будет введено по улице Генерал-губернатора Перовского и участкам Гафури (от Пушкина до Пятигорской), Гоголя (от Тукаева до Валиди), и Аксакова (от Пушкина до Валиди).

Ограничительные меры, как утверждают городские власти, необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и гостей мероприятия

Кроме того, мэрия напомнила, что до июля будет закрыт участок улицы Заки Валиди от Гафури до Советской.

В условиях введенных ограничений будут изменятся схемы движения общественного транспорта.

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