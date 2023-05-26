Праздник любви к книге: в Уфе открыли «Китап-байрам»

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сегодня, 26 мая, в Уфе открылась уникальная международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Посетить ее можно будет еще следующие два дня с 10 утра до 22:00. В каждый из дней запланированы разные мастер-классы, мероприятия и выступления, а по вечерам организованы просмотры фильмов под открытым небом.

Фото: Яна БАЗЕКИНА

В первый день работы ярмарки прошла церемония открытия с участием первых лиц. Среди выступающих был глава Башкирии Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, российский писатель Николай Иванов.

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Фото: Яна БАЗЕКИНА