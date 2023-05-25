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Общество25 мая 2023 7:04

Какие знаменитости приедут в Уфу на книжную ярмарку Китап Байрам

Уфимскую ярмарку Китап Байрам посетят известные писатели, актеры и драматурги
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

На книжной ярмарке Китап Байрам выступят писатели Донцова, Устинова, Лабковский и актер Дюжев.

С приходом теплой погоды в Уфе начинается сезон уличных мероприятий. Стартует он с книжной ярмарки Китап Байрам, которая пройдет с 26 по 28 мая на Советской площади. Программа мероприятия состоит из лекций гостей, выступления артистов и кинопоказов. Также в рамках ярмарки состоится конкурсы для гостей и издателей книг. Разумеется, что на месте проведения книжного праздника можно приобрести литературу.

Кто приедет на ярмарку Китап Байрам в Уфе

Среди приглашенных на ярмарку перечислены писатели Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Михаил Лабковский, Александр Молчанов и Родион Белецкий. Они будут участвовать в мероприятиях «Разговоры о важном» в течение всех трех дней ярмарки.

Также книжный праздник посетят актеры Дарья Мороз, Даниил Спиваковский и Дмитрий Дюжев. Они поучаствуют в «Читке со звездами».

Помимо этого, на ярмарку пригласили известных уфимцев – блогеров, писателей, переводчиков и драматургов.

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