На книжной ярмарке Китап Байрам выступят писатели Донцова, Устинова, Лабковский и актер Дюжев.

С приходом теплой погоды в Уфе начинается сезон уличных мероприятий. Стартует он с книжной ярмарки Китап Байрам, которая пройдет с 26 по 28 мая на Советской площади. Программа мероприятия состоит из лекций гостей, выступления артистов и кинопоказов. Также в рамках ярмарки состоится конкурсы для гостей и издателей книг. Разумеется, что на месте проведения книжного праздника можно приобрести литературу.

Кто приедет на ярмарку Китап Байрам в Уфе

Среди приглашенных на ярмарку перечислены писатели Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Михаил Лабковский, Александр Молчанов и Родион Белецкий. Они будут участвовать в мероприятиях «Разговоры о важном» в течение всех трех дней ярмарки.

Также книжный праздник посетят актеры Дарья Мороз, Даниил Спиваковский и Дмитрий Дюжев. Они поучаствуют в «Читке со звездами».

Помимо этого, на ярмарку пригласили известных уфимцев – блогеров, писателей, переводчиков и драматургов.