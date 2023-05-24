Роспотребнадзор попросил уфимских выпускников вернуть памятник клещу Валере

Роспотребнадзор РФ обратился к похитителям уфимского памятника клещу Валере и попросил вернуть скульптуру на место.

Ситуация с украденным серебряным памятником клещу Валере продолжает будоражить умы публики уже третьи сутки. На этот раз ситуацию решили прокомментировать в федеральном Роспотребнадзоре. В телеграм-канале ведомства напомнили о важности прививок от энцефалита и опубликовали необычное сообщение для школьников, укравших небольшой памятник.

– Роспотребнадзор обращается к озорникам с просьбой вернуть памятник на место, – гласит послание.

Также в ведомстве добавили, что случаем исчезновения серебряного клеща заинтересовались сотрудники МВД Башкирии. Однако создатель скульптуры путешественник Олег Чегодаев в интервью «КП-Уфа» рассказал, что не собирается подключать к истории правоохранительные органы. Уфимец по-филосовски отнесся к пропаже клеща Валеры. Он считает, что обращение в полицию может испортить жизнь юным похитителям. К слову, в ювелирной мастерской Чегодаева уже готовят новую скульптуру клеща. Его гордо назовут Валерий II. Клеща установят на прежнее место, но уже более надежным методом.