В Башкирии наградили директора ювелирного магазина, который скрутил вооруженного грабителя

Виталий из последних сил удерживал грабителя до приезда полиции. Фото: скрин записи с камер видеонаблюдения в салоне

В Сибае наградили мужчину, скрутившего вооруженного грабителя.

На днях в Сибае прошел торжественный строевой смотр, на котором вручили заслуженные награды и звания отличившимся полицейским. В церемонии награждения принял участие и директор ювелирного магазина Виталий Климов, который в начале декабря прошлого года задержал вооруженного пистолетом грабителя и помог найти его сообщника по горячим следам. Отважный поступок отметили и в руководстве МВД по Башкирии, вручив сибайцу награду за вклад в безопасность города.

«ТАК ПОСТУПИЛ БЫ ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

Эту дерзкую попытку ограбления в начале прошлой зимы обсуждала вся Башкирия. В небольшом городке развернулся настоящий голливудский боевик: вооруженный пистолетом грабитель врывается в ювелирный магазин, берет в заложники сотрудницу, а бесстрашный герой (в нашем случае это директор салона) вступает в рукопашную схватку с налетчиком и побеждает.

Как рассказал тогда в беседе с «Комсомолкой» Виталий Климов, в тот день в салоне он оказался совершенно случайно – буквально за 10 минут до нападения заехал за документами и задержался в кабинете. Каково же было удивление мужчины, когда дверь в его кабинет открылась, и на пороге возник грабитель, приставивший пистолет к голове продавца-консультанта.

– Он мне протягивает скотч, мол, давай, обматывай ей руки, а я отказался. По всей видимости преступник не ожидал такого ответа и на мгновение растерялся. Я же улучил момент, когда он отведет пистолет в сторону и бросился на него, - рассказывал тогда Виталий Климов.

В итоге бесстрашному мужчине удалось выбить оружие из рук противника и задержать его, когда тот пытался скрыться бегством. Позже выяснилось, что грабитель был не один, а его подельник, который стоял у входа, услышал шум и поспешил скрыться. Впрочем, прибывшие полицейские буквально за пару часов вычислили его местоположение и доставили в участок. Оказалось, что оба подельника – ранее судимые жители Салавата, которые решили получить легкие деньги путем ограбления. Суд над ними пока еще не прошел, всего же злоумышленникам светит до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сам Виталий Климов, конечно же, героем себя не считает. Он даже не сразу рассказал семье о случившемся, поскольку не хотел их волновать. О произошедшем семья и вовсе узнала из новостей по телевизору.

– Так поступил бы любой нормальный мужчина на моем месте. На моей памяти были попытки краж, ограблений, но таких дерзких – средь бела для, с оружием – впервые! Пусть эта история будет уроком другим людям, которые решатся на «легкие» деньги. За все неминуемо придется платить – в том числе и свободой, - говорит Виталий Климов.