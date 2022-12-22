«Были попытки краж, но такая дерзкая - впервые!»: хозяин ювелирного рассказал, как скрутил вора с пистолетом

Виталий из последних сил удерживал грабителя до приезда полиции. Фото: скрин записи с камер видеонаблюдения в салоне

Дерзкая попытка ограбления ювелирного магазина произошла в начале декабря в Сибае. Все в лучших традициях голливудских боевиков: вооруженный грабитель, перепуганная сотрудница, которой угрожают пистолетом, и бесстрашный герой, который рискуя жизнью, вступает в рукопашную схватку с бандитом и побеждает. О том, как не растеряться и оказать отпор вооруженному преступнику, «Комсомолке» рассказал директор ювелирного салона «Агат» Виталий Климов.

«УЛУЧИЛ МОМЕНТ И ВЫБИЛ ПИСТОЛЕТ»

В тот день Виталий приехал в салон буквально за 10 минут до развернувшихся событий. Мужчина разбирал бумаги, как неожиданно дверь в его рабочем кабинете без стука распахнулась.

- Я поднимаю глаза и вижу мужчину в черном, он держит нашу сотрудницу, которая работает в зале, и тычет ей пистолетом в голову. Он мне протягивает скотч, мол, давай, обматывай ей руки. Я ему в ответ: «Тебе надо, ты обматывай давай». По всей видимости преступник не ожидал такого ответа и на мгновение растерялся. Я же улучил момент, когда он отведет пистолет в сторону и бросился на него, - рассказывает Виталий Климов.

Завязалась борьба. Грабитель попытался вырваться и скрыться, но Виталий крепко удерживал нападавшего и даже смог выбить у него из рук пистолет. Злоумышленнику удалось почти добраться до тамбура, но директор ювелирного салона из последних сил вцепился в него и позвал на помощь проходивших мимо парней. Сотрудница салона тем временем нажала тревожную кнопку, и очень быстро приехали полицейские, которые и задержали дерзкого грабителя.

- Как выяснилось, он был не один, а с подельником. По камерам видеонаблюдения мы вычислили, что они на протяжении 1,5 недель регулярно наведывались в салон, чтобы оценить обстановку. Во время нападения один прикинулся обычным покупателем, а второй остался на входе и говорил всем посетителям, что идет инкассация, поэтому салон пока закрыт. Услышав шум борьбы, звук разбитого стекла он сразу бросился наутек, но буквально через несколько часов был задержан и также доставлен в отделение полиции, - говорит Виталий Климов.

ПЛАНИРОВАЛИ «ГАСТРОЛИ» ПО БАШКИРИИ

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, злоумышленниками оказались ранее судимые жители Салавата 46 и 47 лет. Они арендовали квартиру в Баймаке, а сами регулярно наведывались в соседний Сибай, где им приглянулся местный ювелирный салон. В беседе с полицейскими грабители признались, что, если бы их план сбылся с полным успехом, они бы отправились «гастролировать» по другим городам Башкирии, действуя по той же схеме. Сейчас оба мужчины заключены под стражу, им предъявлено обвинение в разбое. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

- Если честно, я вообще не хотел особо распространяться об этой ситуации. Зачем волновать лишний раз своих близких? Мои дочери, например, узнали о случившемся только вчера из новостей по телевизору и были в большом шоке. Я, естественно, себя никаким героем не считаю. Так поступил бы любой нормальный мужчина на моем месте. Да и в тот момент я не чувствовал никакого страха, а переживал только лишь за свою сотрудницу, чтобы ей не причинили вред. Ну и, конечно, будет теперь, что вспомнить. На моей памяти были попытки краж, ограблений, но таких дерзких – средь бела для, с оружием – впервые! Пусть эта история будет уроком другим людям, которые решатся на «легкие» деньги. За все неминуемо придется платить – в том числе и свободой, - говорит Виталий Климов.

В свою очередь в МВД по Башкирии теперь намерены наградить отважного сибайца за помощь в задержании грабителей и раскрытии уголовного дела о разбое.