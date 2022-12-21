В Башкирии директор ювелирного салона отбил атаку и задержал вооруженного грабителя

Климов задерживает грабителя // кадр с камеры видеонаблюдения

В башкирском городе Сибае директор ювелирного салона Виталий Климов отбил атаку вооруженного пистолетом грабителя и поспособствовал задержанию его сообщника. Теперь МВД намерено наградить руководителя бутика за помощь в раскрытии разбойного нападения. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, двое ранее судимых жителя города Салавата 46 и 47 лет решили устроить тур по разбойным нападениям. Они арендовали жилье в Баймаке и периодически приезжали в соседний Сибай, чтобы разведать обстановку в местном ювелирном магазине. Разработав план, злоумышленники отправились на дело: пока один мужчина зашел в салон, второй стоял снаружи и отгонял прохожих под предлогом того, что на крыше работает дворник, и с нее может упасть снег.

– 47-летний мужчина притворился клиентом и просил продавщицу показать украшения. Когда консультант вышла из-за прилавка, он схватил ее и приставил пистолет. Затем подозреваемый выяснил, что в помещении есть еще директор торговой точки. Налетчик начал обматывать скотчем руки продавщицы, дал скотч Виталию и под угрозой оружия приказал связать себя, – передали в МВД.

Климов сказал грабителю, что не может самостоятельно связать свою сотрудницу и попросил помочь. Подозреваемый подошел поближе – и в этом момент руководитель бутика оказал сопротивление. Ошарашенный злоумышленник бросился к выходу, но директор салона его нагнал и задержал при помощи двоих прохожих.

Стоявший на стреме мужчина увидел, что его сообщника поймали, и убежал. Тем не менее кто-то из собравшейся у салона толпы запомнил его приметы. По их ориентировке на автовокзале сотрудники патрульно-постовой службы в течении получаса задержали беглеца, когда тот был готов уехать в Белорецк.

Задержанные сказали полицейским, что в случае успеха с ограблением они отправились бы в другие города республики для совершения аналогичных преступлений. Обоих злоумышленников заключили под стражу в рамках уголовного дела о разбое.