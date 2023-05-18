Башкирия по итогам 2022 года оказалась на 7 месте по объему вводу жилья среди всех регионов России

В республике сохраняется спрос на недвижимость Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2022 год в Башкирии ввели в эксплуатацию немногим более 3 млн квадратных метров жилья в новостройках. Это 7 место среди всех регионов страны по абсолютным цифрам и 17 – по объему введенного жилья на 1 жителя региона. Таким образом, сфера строительства продолжает развиваться несмотря на внешние факторы. Исследование рынка от РИА «Рейтинг» показывает, что такая ситуация характерна и для других крупных регионов страны. Например, у наших соседей из Татарстана или Свердловской области.

Мы решили рассмотреть особенности, которые сложились непосредственно в Башкирии. Разобраться нам в этом помогла руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

А ЕСТЬ ЛИ СПРОС?

По данным статистики, в 2022 году объем введенного в эксплуатацию жилья в Башкирии вырос на 5,4%. Темп пускай и не рекордный, но и не отрицательный – с этим не поспоришь. Вот только есть ли спрос на новостройки?

– Я считаю, что спрос восстановился. Он каждый восстанавливается после кризисных явлений. Но структура спроса сейчас немного другая, – объясняет Елена Андреева.

По словам эксперта, несмотря на высокую цену, в республике продолжают покупать квартиры в новостройках и частные дома. Причем спрос именно на ИЖС (частные дома) в этом году стал намного выше, даже если сравнивать с «ковидным» периодом.

– Цены на новостройки очень высокие. 120-150 тыс. рублей за квадратный метр. Поэтому многие рассматривают частные дома. Также этому способствует развитие территорий, – объясняет руководитель сети агентств недвижимости.

Также Елена Андреева добавляет, что в Башкирии сохранился спрос и на вторичное жилье. Это связанно с более низкими ценами на рынке. Здесь, по ее словам, даже существует некоторая нехватка недвижимости.

РОСТ ИЖС

Спрос на частные дома подтверждает и официальная статистика Минстроя Башкирии за 2022 год. Индивидуальные застройщики (занимаются малоэтажным строительством своими силами) возвели порядка 2 млн. квадратных метров жилья – это больше половины от общего объема недвижимости, введенной в эксплуатацию. Оставшийся 1 млн. приходится на долю застройщиков-юридических лиц (они занимаются возведением многоквартирных домов).

Чаще всего малоэтажные дома строят на территории городов, а не в сельской местности. Здесь не стоит удивляться – дело в индивидуальных особенностях муниципальных территорий. Например, частью Уфы считается удаленная от столицы деревня Елкибаево. Сейчас она активно застраивается частными домами. Вероятно, что после открытия движения через Восточный выезд из Уфы спрос на жилье в этом направлении будет еще выше. В этом случае из тихой деревни можно будет добраться до географического центра Уфы менее чем за 20 минут!

ДЛЯ ЧЕГО ПОКУПАЮТ ЖИЛЬЕ

Безусловно, определенная категория граждан приобретает недвижимость для того, чтобы там жить. Но есть и другие – они приобретают квартиры и дома в качестве инвестиций. Недаром бытует мнение, что покупка недвижимости – это один из самых безопасных способов инвестирования. Особенно, если ее приобретают у надежного продавца и в перспективном районе. В этом случае возможность потерять деньги снижается.

– В качестве инвестиций квартиры покупают даже по высоким ценам. Конечно, есть расслоение. Кто-то покупает квартиры только в новостройках. Даже если квадратный метр жилья стоит 150 тыс. рублей – инвестиционная составляющая будет. Но для этого нужно искать точечные проекты и все просчитывать, – считает эксперт.

Елена Андреева отмечает, что большинство граждан покупает недвижимость именно для жилья. Этому способствуют программы поддержки от государства.