кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 18 мая, глава Башкирии Радий Хабиров впервые проехал на машине по тоннелю Восточного выезда из Уфы. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

– Немного можно выдохнуть, потому что вообще-то здесь был исторический момент: я прошел по мосту через Уфимку. За мной тоннель Восточного выезда – я, кстати, сегодня прекрасно в машине в первый раз проехал. Сегодня для республики такое событие, – рассказал на видео руководитель региона.

Хабиров отметил, что строительство Восточного выезда, создание которого началось в 90-е годы и «который долгое время был и головной болью, и гордостью», успешно завершается. Его планируют открыть в конце 2023 – первом квартале 2024 года.

Напомним, Восточный выезд представляет собой километровый тоннель, мост через реку Уфу и 10-километровый участок платной скоростной дороги с выходом на трассу М-5. Стоимость восточных ворот города составляет 33,5 млрд рублей.