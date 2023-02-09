Цены резко выросли, но дома продолжают строить: в Башкирии подвели строительные итоги 2022 года

Всего за 2022 год в Башкирии ввели 3,062 млн квадратных метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Башстат опубликовал предварительные итоги 2022 года по изменениям по ценам на жилье в республике. За год средняя цена «квадрата» в новостройках выросла на 22,5 тысячи рублей.

Согласно данным официальной статистики, в первом квартале 2022 года один квадратный метр жилья в новом доме стоил в среднем 91,3 тысячи рублей. В четвертом квартале 2022 года, по предварительным пока данным, средняя цена за «квадрат» достигла 113,8 тысячи рублей.

Стоит отметить, что по тем же данным Башстата один квадратный метр в новостройке на начало 2020 года стоил в среднем 64 тысячи рублей.

ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ

Несмотря на существенный рост даже средних цен на «квадрат» в новостройках Башкирии, в прошлом году в республике был сдан рекордный объем жилья. Как пояснили «КП-Уфа» в региональном Минстрое, по итогам 2022 года было введено 3 млн 62 тысячи квадратных метров жилья. Только в Уфе за прошлый год сдали 1,2 млн квадратных метров.

Если брать конкретные цифры, то по данным министерства строительства Башкирии, в прошлом году были сданы 39,6 тысяч квартир в новых домах. Жилищные условия улучшили более 110 тысяч семей. При этом основные объемы жилищного строительства по-прежнему приходятся на частные дома. Общий объем индивидуального жилого строительства (ИЖС) составил за 2022 год 1 млн 922 тысячи квадратных метров. Как отмечают в Минстрое республики, это на 7,9% больше, чем в 2021 году.

Несмотря на подорожание, Башкирия по итогам 2022 года заняла 7 место по вводу жилья среди всех регионов России, а в Приволжском федеральном округе и вовсе второе место.

РЕКОРДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Проще говоря, рост цен на жилье не повлиял ни на объемы строительства, ни на темпы сдачи жилья. Почему это вообще стало возможным? Ситуацию специально для «КП-Уфа» прокомментировал замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов.

- Одним из факторов, оказывающим существенное влияние на темпы жилищного строительства, а особенно индивидуального, является обеспечение площадок, предоставленных под жилую застройку инженерной инфраструктурой. Минстрой республики уже сегодня готовит инфраструктуру для застройщиков: для микрорайона «Забелье», где в ближайшие 5-10 лет вырастут новые микрорайоны, на сегодняшний день одобрено финансирование с использованием механизма инфраструктурных облигаций на строительство сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения, - поясняет чиновник.

В Минстрое Башкирии также привели пример прямой связи между вводом жилья и строительством инженерных сетей и инфраструктурных объектов.

- В 2022 году велось строительство 17 объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Салавате, а также в Уфимском районе. По данной программе в прошлом году республике было выделено 5,7 млрд рублей. Эти средства позволили в 2022 году построить 7 объектов и обеспечить ввод более 1 млн квадратных метров жилья, - подытожил в беседе с «КП-Уфа» Артем Ковшов.