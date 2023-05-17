«Забил за 8 тысяч рублей» в Башкирии вынесли приговор убийце 95-летнего ветерана ВОВ

Для многих гибель Рафаила Муслухова стала личной трагедией. Фото: соцсети

В Башкирии суд вынес приговор убийце 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Илишевского района. 63-летнего жителя деревни Кадырово признали виновным сразу по двум уголовным статьям: «Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему». За свои злодеяния душегуб получил 16 лет в колонии строгого режима.

РАСПЫЛИЛ ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНЧИК И ЗАБИЛ ШТЫРЕМ

Напомним, эта жуткая история произошла 25 августа 2022 года в деревне Кадырово. Утром в гости к ветерану Рафаису Муслухову заявился пьяный односельчанин и начал требовать деньги в долг, чтобы продолжить «праздник». Получив отказ, 63-летний мужчина сильно разозлился и решил забрать деньги силой. Сначала он распылил в лицо беззащитной жертве перцовый баллончик, а потом начал избивать его металлическим штырем. Убедившись, что ветеран мертв, убийца зашел в дом, перерыл все вещи, но нашел только 8 тысяч рублей, которые присвоил себе. Окровавленное тело пожилого мужчины позже во дворе обнаружила сотрудница соцслужбы, которая присматривала за ним, и вызвала полицию.

Тогда расследование уголовного дела об убийстве сразу попало на личный контроль к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Вскоре сыщикам и оперативникам удалось вычислить личность подозреваемого и задержать его. И хотя мужчина наотрез отказывался признавать свою вину, улики доказали его причастность к разбойному нападению и жестокому убийству, поэтому решение суда было однозначным: отбывание наказания сроком на 16 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

– Приговор пока что в законную силу не вступил, - отметили в пресс-службе регионального СК.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, еще одна ужасающая история расправа со ветераном ВОВ произошла в селе Леуза Кигинского района в июле 2020 года. Тогда двое преступников ночью вломились в дом к столетнему Ивану Несмеянову, связали его, пытали, после чего проломили голову, а потом забрали деньги в размере 2,4 млн рублей. Убийц нашли - 44-летнего жителя Челябинской области и 42-летнего жителя Кигинского района признали виновными в разбое и убийстве беспомощного старика с особой жесткостью и приговорили к внушительным срокам (23 и 10 лет) в колонии строгого режима, а также обязали выплатить в совокупности 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба родственникам убитого ветерана.