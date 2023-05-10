В праздничные дни в Уфе загорелось здание кинотеатра «Искра»

Пожар начался с летнего кафе, куда легко мог попасть любой прохожий Фото: Рустам МАКСЮТОВ

6 мая посреди дня в географическом центре Уфы вспыхнуло здание кинотеатра «Искра», который закрыл свои двери для посетителей еще в феврале 2021 года с началом пандемии коронавируса, и с тех пор так и не открывался.

Как рассказали в МЧС Башкирии, сообщение о возгорании появилось в 15:08 по местному времени. Экипажи спасателей выехали на место происшествия по повышенному рангу пожара наравне с другими экстренными службами. На месте выяснилось, что горит обшивка фасада здания и пристрой, который раньше был летним кафе.

К тому времени возле места происшествия собралась толпа горожан, социальные сети были заполнены фотографиями и видеороликами. К счастью, никто не пострадал. Пожар в течение часа удалось локализовать, а к 16:21 он был ликвидирован полностью.

Однако даже за такое короткое время здание пострадало весьма серьезно. Выгорела практически вся лицевая сторона кинотеатра. Относительно целой осталась входная группа, которая находится чуть в углублении от летнего кафе.

После того как пожар потушили, дознаватели взялись за расследование причин возгорания. К делу также подключилась республиканская прокуратура. По предварительной версии, все могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем в террасе неустановленными лицами. Сообщается, что дознаватели изъяли с места происшествия некие «вещественные объекты» и проводят пожарно-технические экспертизы. Могло ли это быть умышленным поджогом – остается только догадываться.

Напомним, когда закрывали кинотеатр «Искра», являвшийся достаточно популярным и знаковым местом для горожан, владельцы утверждали, что это лишь временная мера для обновления и реконструкции. Но позже вдруг выяснилось, что весь комплекс продают за долги. Только вот после двух проведенных аукционов покупатель так и не нашелся. Теперь же будущее объекта стало еще более туманно. На данный момент сгоревший фасад закрыли специальными баннерами с изображением хвойного леса.