За 2022 год частные дома подорожали еще сильнее: где живут самые богатые уфимцы

Самые дорогие коттеджи под Уфой пробили ценник выше 60 млн рублей. Фото: «Авито Недвижимость»

За 2022 год частные дома в Башкирии подорожали по сравнению с прошлым годом на 20,9% и достигли средней цены по республике в 4,8 млн рублей. Данные приводит федеральный портал недвижимости «Мир квартир».

Недавно власти Башкирии заявили, что по итогам 2022 года в республике будет введено около 3 млн квадратных метров нового жилья. 67% всех площадей приходится именно на частные дома. Жители региона за собственный счет и с помощью кредитов построили жилья общей площадью порядка 1,664 млн квадратных метров.

Эксперты отмечают, что даже при условии подорожания строительства, частные дома, например, под Уфой, пользуются большой популярностью. Цены на коттеджи разнятся в зависимости от места расположения поселка или деревни, транспортной доступности и инфраструктуры. Мы решили выяснить, где самые дорогие, а где наиболее дешевые частные дома неподалеку от Уфы.

САМЫЕ ДОРОГИЕ

При покупке частного дома, как правило, потенциальные новые владельцы обращают внимание на наличие круглогодичного подъезда, расстояние до центральных трасс, наличие в поселке школы и детского сада, доступность медучреждений и так далее. И лишь после этого оцениваются такие характеристики как площадь и форма земельного участка, наличие там насаждений и хозпостроек, бани и гаража. Ну и конечно, основную цену сделки по покупке частного дома определяет сам коттедж. Площадь, основной материал при строительстве, коммуникации и так далее.

Стоит отметить, что далеко не все коттеджи в Уфе и окрестностях могут продаваться через сервисы объявлений. Есть категория элитной недвижимости, которую вряд ли выставят на продажу на сайте бесплатных объявлений. Например, как в «Поселке газовиков» в южной части Уфы. Об этом закрытом от посторонних частном секторе мы уже рассказывали ранее.

На сегодняшний день, согласно сервису бесплатных объявлений «Авито Недвижимость» самый дорогой коттедж под Уфой продается за 67,8 млн рублей. Кирпичный дом площадью 3175 квадратных метров на участке в 47 соток находится в пределах башкирской столицы, в деревне Искино. В трехэтажном доме имеется 9 комнат и отдельное крыло с бассейном. Потенциальный покупатель получит в свой причал для спуска моторной лодки и гараж на 4 автомобиля.

Дом в селе Искино в черте Уфы продается за 67,8 млн рублей. Фото: «Авито Недвижимость»

Чуть дешевле, за 63,5 млн рублей продается коттедж в селе Акбердино Иглинского района Башкирии. Бревенчатый дом площадью 221,7 «квадратов» на участке в 15 соток подключен ко всем коммуникациям и отделан внутри по дизайнерскому проекту. Продавец настаивает на том, что это не просто какой-то дорогой дом, а самая настоящая «авторская усадьба». В двухэтажном доме все перегородки сделаны из дерева, да и вообще, каждое помещение имеет особое внутреннее убранство.

Одни из самых дорогих коттеджей под Уфой продается за 63 млн рублей и находится в Акберидно. Фото: «Авито Недвижимость»

Замыкает топ-3 самых дорогих домов Уфы и пригородов коттедж в 250 «квадратов» на участке в 15 соток в том же Акбердино. Кирпичный двухэтажный дом с дизайнерской внутренней отделкой и фасадом в стиле классицизма продается «всего» за 60 млн рублей. На участке имеется искусственное озеро с лилиями и живописный сад. Интерьер дома имитирует дворянские гнезда Европы конца 19 века, но со всеми удобствами начала 21-го.

Похожий на дворянскую усадьбу коттедж под Уфой продают за 60 млн рублей. Фото: «Авито Недвижимость»

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ

На сегодняшний день самые дешевые частные дома в пределах Уфы и Уфимского района располагаются в садовых товариществах. Собственники перестраивают бывшие сезонные дачные домики в полноценные жилые дома, где можно жить круглый год. Многие переводят земельные участки под ИЖС и проводят в дом газ. Так получаются вполне обычные дома, но намного дешевле, чем в деревнях и поселках. Цену им сбивает, в основном, большое расстояние от города или не очень хорошая дорожная инфраструктура.

Но не только в садах можно купить дешевый дом. Например, самый дешевый частный дом недалеко от Уфы можно купить всего за 750 тысяч рублей. Деревянный домик площадью 43 квадратных метра на участке в 43 сотки расположен в селе Петряево в Чишминском районе. В доме есть газовое отопление, электричество и водопровод с канализацией. На участке имеются баня и сарай. Правда, от башкирской столицы домик далековато – порядка 60 километров.

Дом за 750 тысяч рублей можно купить за 750 тысяч рублей в Чишминском районе. Фото: «Авито Недвижимость»

Купить частный дом недорого можно и в пределах Уфы. Так, в Демском районе башкирской столицы всего за 850 тысяч рублей продается дощатый дом, обшитый сайдингом. Двухэтажное здание площадью 33,1 «квадрат» располагается на участке в 6,5 соток и находится в районе выезда с трассы М5. В дом проведены электричество и газ, на участке колодец с водой.

Дом стоимостью до миллиона рублей можно найти и в черте города. Фото: «Авито Недвижимость»

Замыкает тройку самых дешевых частных домов под Уфой старенький деревянный домик в селе Вотикеево, что в Орджоникидзевском районе города. За 900 тысяч рублей потенциальный покупатель получит бревенчатое жилое помещение площадью в 23,8 квадратных метров на участке в 13 соток. Внутрь проведены газ, вода и электричество и канализация, на участке баня и еще один сруб.

Чем старше дом и меньше площадь, тем ниже его цена. На фото: дом за 900 тысяч рублей в северной части Уфы. Фото: «Авито Недвижимость»

ГДЕ ЖИВУТ БОГАТЫЕ УФИМЦЫ

Все предложенные выше варианты, конечно же, сугубо индивидуальные. В каких же районах и пригородах Уфы на сегодняшний день самые дорогие коттеджи? С какой цифры начинается средняя цена на обычные частные дома в этих местах? Своим мнением на этот счет в беседе с «КП-Уфа» поделилась руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

- Исторически, самыми дорогими населенными пунктами были «Цветы Башкирии», Зубово, Чесноковка, поселок 8 марта и Михайловка, если брать затонское направление. Вряд ли там можно найти объект дешевле 6 млн рублей. Там коттеджи более высокого класса, скорее из категории бизнес-элит. Популярным, но не сказать чтобы очень дорогим, остается направление Нагаево. Сейчас начинают раскачивать северо-восточное направление, в сторону новой трассы (Восточный выезд – Ред.). Но пока вопрос спорный, насколько это направление станет дорогим, - отмечает Елена Андреева.