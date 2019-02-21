Коттеджи стоимостью в четыре поликлиники: как в Уфе живут бывшие президенты и министры

В живописном уголке башкирской столицы, рядом с лимонарием, есть аккуратный и небольшой съезд.

Каждый уфимец, не понаслышке знакомый с районом Зеленой рощи знает, что эта дорога ведет к самому закрытому жилому району города – так называемому «Поселку газовиков». Эта территория находится под круглосуточной охраной, и попасть туда стороннему человеку практически невозможно.

Мало кто знает, что там, например, живет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов и его не менее именитые в прошлом соратники. Мы решили выяснить, сколько, там может стоить участок с домом и кто может стать вашим соседом, если вдруг возникнет возможность туда переехать.

ОТ ЛИМОНАРИЯ – НАПРАВО

Что же представляет из себя «поселок газовиков»? В первую очередь - это закрытая со всех сторон и охраняемая территория, куда можно попасть, только по личному приглашению. Желающий наведаться в гости к местному жителю должен сначала подъехать к лимонарию. Пройдя несколько сотен метров, посетитель сворачивает направо и попадает на импровизированный КПП. Лишь преодолев шлагбаум, перед гостем откроется аккуратная улочка с тринадцатью двухэтажными коттеджами.

Интересно, что до недавнего времени на городских картах это место пустовало. Сейчас же все дома подписаны, как и указан их фактический адрес: улица Менделеева 154 с дробями.

Долгое время этих домов даже не было на картах

А КТО СОСЕДИ?

Строительство коттеджей в этой части города началось в 2009 году. На сегодняшний день новые дома там не возводят, а землю в этой части города и вовсе нельзя приобрести – зеленая зона. Каким образом там удалось построиться жителям элитных домов, остается лишь догадываться.

По данным «Реального времени», на одной улице с ним проживают такие «легендарные» в прошлом чиновники и управленцы как Муртаза Рахимов, экс-премьеры башкирского правительства Рафаэль Байдавлетов и РаильСарбаев, бывший мэр Уфы Павел Качкаев, экс-замминистра сельского хозяйства России Шамиль Вахитов, бывший замминистра строительства России Хамит Мавлияров и многие другие представители региональной элиты.

На сегодняшний день сложно представить ситуацию, в которой кто-то из хозяев этих коттеджей захочет их продать. Но мы все же представили такой вариант развития событий и обратились к риэлтору – оценить примерную стоимость дома и земли. Прежде чем примерить себя в качестве владельца элитной недвижимости, стоит знать, что участки эти небольшие - в среднем 23-25 соток.

ПОЧЕМ ЗЕМЛЯ

С вопросами о том, сколько может стоить земля в живописном и зеленом уголке башкирской столицы, мы обратились к руководителю федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елене Андреевой.

-К сожалению, для подобного типа объектов, у нас нет рыночных аналогов. Чтобы это была черта города, чтобы была изолированная лесопарковая зона, охрана, все коммуникации на том уровне, который есть в этом «поселке». Стоит понимать, что это еще и район города «Зеленая роща». Поэтому цена на эту недвижимость может быть уникальна. С моей точки зрения, это не менее 20 млн рублей за участок, - отметила она.

По ее словам, такая цена только на землю обусловлена несколькими факторами, самый существенный из которых – место.

Один участок здесь только по примерным оценкам обойдется в десятки миллионов рублей

- Некоторое время назад я была на обсуждении проекта застройки южного склона Уфы и выдвинула идею, застроить его как раз такими коттеджами. Ориентировочно, средняя цена там может составить примерно 20 млн. Цена приличная, но это того стоит. Участники форума удивились: неужели найдутся покупатели? Но, учитывая место расположения и ограниченное предложение, такая цена вполне логичная, может даже еще дороже. 20-25 соток в пределах города на уфимском полуострове – непозволительная роскошь, - подчеркнула специалист.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС НА ТАКИЕ ДОМА

Что касается спроса на эти коттеджи, которые, безо всяких оговорок можно назвать самой элитной недвижимостью в городе. Елена Андреева дала однозначный ответ – спрос будет.

- Я думаю, что желающие купить найдутся. Другое дело, что такой объект вряд ли выйдет на открытый рынок. Скорее всего, он будет куплен, как мы говорим, по «закрытой подписке» - друзьями, знакомыми, родственниками или коллегами. Предложение, если оно будет, действительно уникальное. Будет тихая и закрытая сделка, без активной рекламы. По крайней мере, я не припомню, чтобы кто-то там, в открытую продавал дом, хотя не исключено, что такие сделки совершались, - говорит Елена.

По ее словам, главный тут другой вопрос: захотят ли собственники продать такой объект. Она считает, что для этого в жизни нынешних владельцев должны произойти совсем уж форс-мажорные обстоятельства.

СКОЛЬКО СТОИТ КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Не стоит забывать, земельный участок – не единственный, за что придется заплатить. Отдельных денег будет стоить сам дом. Естественно, к зданию проведены все возможные коммуникации.

-Если говорить о стоимости квадратного метра в этом месте на этих участках, то это не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что наш рынок пока не готов к стоимости коттеджей более 40-50 млн рублей. В данном случае, цена исходит из уникального местоположения, но это скорее ценность земли, чем самого дома. Покупатель готов согласиться с ценой на участок, а стоимость постройки всегда будет занижаться. Покупателю может, не понравится стиль, планировка или еще что-то. Если бы не земля, покупатель бы рассуждал так: за эти деньги я могу себе построить лучше, - подытожила Елена Андреева.

По данным «Реального времени» самый большой дом в «поселке газовиков» 591,6 квадратных метров. Путем простых расчетов получаем баснословную сумму в 59 млн рублей. Если еще и землю отдельно считать, получится и вовсе космическая цифра в 79 млн рублей.

В свою очередь, самый «маленький» дом площадью «всего» 287 квадратных метров, вместе с землей обойдется примерно в 49 млн рублей.

Если брать примерную цену участка земли и, зная квадратуру в этих домах, то можно вычислить приблизительную стоимость всего «поселка газовиков». Наша крайне субъективная сумма – 1млрд. рублей.

КСТАТИ

В конце прошлого года в селе Верхнеяркеево, что в Илишевском районе Башкирии, открыли новую трехэтажную поликлинику. Строительство современного здания со всеми коммуникациями на 250 пациентов обошлось в 260 млн рублей. Путем нехитрых расчетов можно вычислить, что за примерную стоимость «поселка газовиков» можно построить четыре или даже пять таких поликлиник.