В 2022 году в Уфе массово строят и скупают частные дома. Эксперт объяснила рекордную популярность ИЖС

Только в пригороде Уфы в 2022 году построили 872,9 тысяч квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Башкирии рассчитывают, что по итогам 2022 года в регионе будет сдано более 3 млн квадратных метров жилья - эксперт объяснила, почему в республике так популярно строительство частных домов.

На оперативном совещании в правительстве республики и.о. министра строительства Башкирии Егор Родин заявил, что к концу года регион побьет собственный рекорд по объемам жилищного строительства. В 2021 году было сдано 2,9 млн квадратных метров, а в этом власти ожидают увеличение объемов до 3 млн «квадратов» и выше.

Здесь стоит сразу оговориться. Федеральные власти поставили перед правительством Башкирии задачу по решению жилищных проблем и значительному увеличению новой жилплощади. Последние четыре года объем жилищного строительства в республике и правда растет. Но большинство новых «квадратов» вовсе не многоэтажки, а частный сектор.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Выступая с докладом, и.о. министра строительства республики Егор Родин заявил, что с января по октябрь 2022 года в Башкирии сдано 2,473 млн «квадратов», что на 5% больше, чем за это же время в прошлом году.

- Среди регионов России республика (по объемам жилищного строительства – Ред.) находится на седьмом месте, среди регионов ПФО – на втором. Общая площадь жилых помещений, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, 1,664 млн квадратных метров. То есть доля индивидуального жилищного строительства у нас за 10 месяцев около 67 процентов, - отметил Егор Родин.

По данным Минстроя Башкирии за эти же 10 месяцев застройщики сдали более 809 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Из них более 623 тысяч «квадратов» ввели в Уфе, 53,7 тысяч квадратных метров в Стерлитамаке и более 35 тысяч в Нефтекамске. На четвертом месте оказался Уфимский район, где построили многоквартирных домов на общую жилую площадь в 27,6 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, частных домов за 10 месяцев 2022 года также больше всего построили в Уфе – 872,9 тысяч квадратных метров. То есть в башкирской столице объем жилищного строительства в частном секторе в этом году больше, чем строительство многоэтажек по всей Башкирии!

Частный сектор продолжает развиваться по всей Башкирии

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВЛАСТИ

Сегодня в Башкирии строительством многоэтажек занимается 121 застройщик. По всей республике строят 247 многоквартирных домов общей площадью около 3 млн квадратных метров. Это не значит, что все высотки сдадут в ближайшее время – все дома находятся в разной степени готовности.

За 10 месяцев 2022 года в Башкирии выдано более 40 тысяч ипотечных кредитов. Как пояснили в Минстрое республики, это лишь 73% от сделок, совершенных за аналогичный период в 2021 году.

Так какова же роль региональных властей в строительстве жилья? Почему именно башкирские чиновники постоянно отчитываются о рекордном вводе жилья, подчеркивая, что таким образом выполняет поручение, ни много ни мало, федеральных властей? Как известно, развитие микрорайонов жилой застройки не может происходить без строительства инфраструктурных и социальных объектов. Это школы и детские сады, дороги и мосты, инженерные коммуникации.

Власти Башкирии отмечают, что в этом году смогли получить из федеральной казны на строительство 17 инфраструктурных объектов почти 6,7 млрд рублей по программе «Стимул». А еще на 10 подобных объектов были получены бюджетные кредиты на сумму 19,6 млрд рублей. На эти деньги начали проектировку и строительство «значимых объектов» в Уфе и Нефтекамске.

Проще говоря, региональное правительство находит деньги, чтобы развивались новые микрорайоны и строительство там бы продолжалось.

ПОЧЕМУ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЧАСТНЫЕ ДОМА

По данным официальной статистики за более чем 20 лет в Башкирии по объемам ввод малоэтажного жилья всегда превышал многоэтажное строительство. Так по какой же причине в республике каждый год строится больше именно частных домов? Своим мнение в беседе с «КП-Уфа» представила руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

По мнению эксперта рынка недвижимости, «пора ИЖС» началась еще в 2020 году, в эпоху коронавируса. Но тогда причины повышенного интереса к частным домам был связан с другими причинами.

- В этом году проявился тренд на ИЖС, в том числе в ипотечном кредитовании. Все говорят, что поддержка малоэтажного строительства заменит тенденцию господдержки. Потому, что на новостройки (в многоэтажках) цены очень высоки, новые проекты застройщикам осваивать сложно, земля дорогая, - отмечает Елена Андреева.

По словам руководителя федерального агентства недвижимости «Эксперт», спрос на частные дома будет только увеличиваться. И на это есть конкретная причина.

- За ту же цену (в частных домах – Ред.) – в два раза больше количество квадратных метров. Плюс обещанные нам [в Уфе] мосты в разные направления. И среди застройщиков появилось мнение, что надо переходить с многоквартирных домов на малоэтажку. К ней проще строительные нормы, в плане социальной инфраструктуры на застройщиков меньше нагрузка, - говорит Елена Андреева.

По мнению эксперта, в доле жилищного строительства в Уфе и Башкирии всегда преобладало малоэтажное. Спрос на частные дома продолжает усиливаться, в том числе, благодаря новым ипотечным возможностям, «облегчающим» работу застройщикам.

- Застройщики могут теперь по договорам долевого участия строить и частные дома. Плюс, освоение пригородных территорий намного проще в таком формате, чем в формате застройки многоквартирных домов, куда нужно тянуть коммуникации, - поясняет Елена Андреева.