Как сейчас живет маньяк-ослепитель Кожепаров, который вместе с братом держал в страхе всю Уфу

Кожепаров-старший освободился из колонии в 2014 году. Фото: скрин передачи "Криминальная Россия"

На днях мы публиковали статью, посвященную самым жестким и хладнокровным маньякам, которые держали в страхе всю Уфу и Башкирию в конце 90-х годов. Братья Кожепаровы, которые насиловали и ослепляли маленьких детей (а одну из своих жертв и вовсе задушили) отправились в колонию строгого режима. Владимир Кожепаров, который и убил 14-летнюю школьницу, получил 25 лет лишения свободы и должен освободиться в конце декабря этого года. Его старший брат – Михаил Кожепаров – получил более мягкий приговор и вышел на свободу в 2014 году. Выяснили, что сейчас известно о судьбе и жизни ослепителя, чье имя вызывало панических страх у уфимцев.

«КОЛЕТ ДРОВА, НЕ ПЬЕТ, К ДЕТЯМ НЕ ПОДХОДИТ»

Изначально Михаил Кожепаров, так же, как и его брат, был приговорен к 25 годам в колонии строгого режима. Однако в июне 1998 года Верховный суд России смягчил приговор до 16 лет и 10 месяцев. На свободу Кожепаров-старший вышел летом 2014 года.

Нам удалось выяснить, что в Уфе, где все помнили о его злодеяниях, Кожепаров не решился остаться. Слишком высокий был риск, что родственники пострадавших детей устроят самосуд. Поэтому сразу после освобождения Михаил Кожепаров отправился в Ашу, где прописана его мать, и где он сам проживал долгое время.

Имена Михаила и Владимира Кожепаровых держали в страхе всех родителей в Уфе в конце 90-х годов. Фото: соцсети

Новость о том, что ослепитель снова живет по соседству, вызвала большой ажиотаж среди ашинцев. В соцсетях стала распространяться информация, что Михаила видели то возле одной, то возле другой школы. Родители в панике просили сообщать о всех подобных случаях и даже собирались лично «поговорить» с Кожепаровым. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что долгий тюремный срок многому научил мужчину, и вряд ли он снова будет нападать на детей.

- Он тихо с работы идет поздоровается и дальше. Местные его нанимают колоть дрова, потому что не пьет и все аккуратно складывает, - рассказала Татьяна А.

Еще одна жительница Аши, пожелавшая не называть свое имя, уточнила, что с самого детства знакома с Михаилом и Владимиром Кожепаровыми и никогда бы не подумала, что они способны причинить вред, тем более детям.

- Я с этими дядьками выросла. Никогда за нами никто не охотился и не подходил к нам. Мы бегали всегда на Пригородном, хотя рядом очистные сооружения были. Казалось бы, поймал ребенка – и тащи, но их [Кожепаровых] никогда не видно и не слышно было. Сейчас тот, который уже вышел, аккуратно подрабатывает. Колет людям дрова, никогда пьяным не бывает. Ни разу не видела, чтобы он вообще к детям подходил. Мой сын там постоянно с друзьями бегает, и ничего, - говорит женщина.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта жуткая история прогремела летом 1997 года, когда в подъезде одной из многоэтажек на Комсомольской в Уфе нашли пятилетнего малыша – изнасилованного, с проткнутыми иглой глазными яблоками и следами от веревки на шее. Через пару недель история повторилась в подъезде дома на улице Авроры: насильник подкараулил 10-летнюю школьницу у подъезда, зашел с ней в лифт, где надругался над ребенком и попытался задушить. На крик девочки вышла соседка, тогда маньяк выколол ребенку глаза и убежал.

Благодаря показаниям потерпевших и свидетелей удалось составить фотопортрет предполагаемого преступника, в котором вскоре опознали Михаила Кожепарова. Его арестовали, но во время следствия произошло новое нападение на ребенка.

В подъезде дома на той же улице Авроры соседи наткнулись на обезображенное тело 14-летней школьницы. Девочку сначала задушили, потом изнасиловали и выкололи глаза. Впрочем, следователям удалось выяснить, что убийцей оказался младший брат Михаила – Владимир Кожепаров.

На страшный шаг он решился, чтобы отвести от брата подозрения и спасти его от тюрьмы. План не удался: оба душегуба предстали перед судом и получили наказание по заслугам.