Выкалывали глаза и насиловали детей: как ловили самых жестоких маньяков Уфы - братьев Кожепаровых

Родители боялись выпускать детей из дома, опасаясь, что у ослепителей может появиться последователь. Фото: соцсети

Чьи имена вам приходят на ум, когда разговор заходит о самых жестоких и кровожадных маньяков из Башкирии? Расчленитель Анвар Масалимов, «бирский Чикатило» Олег Чижов, «башкирский зверь» Сергей Мартынов и, конечно же, «насильники-ослепители» братья Кожепаровы, которые держали в страхе Уфу в конце 90-х годов прошлого столетия.

Они печально прославились тем, что нападали на детей в подъездах, насиловали и жестоко ослепляли. Одну своих жертв изверги хладнокровно задушили, а тем, кому посчастливилось выжить, даже спустя долгие годы не могут прийти в себя от пережитой боли и шока. Вспоминаем, как ловили маньяков-ослепителей и какое наказание они понесли.

СЛЕД ОТ ВЕРЕВКИ НА ШЕЕ И ВЫКОЛОТЫЕ ГЛАЗА

2 июня 1997 года Уфу облетела новость о нападении на пятилетнего малыша в подъезде одной из многоэтажек на улице Комсомольской. Мальчик отправился на прогулку, но даже не успел выйти на улицу, когда в подъезде на него набросился неизвестный мужчина, набросил на шею шнурок и придушил. После этого изверг несколько раз проколол глазные яблоки своей жертвы иголкой, надругался над ним и скрылся, оставив ребенка на лестничной площадке. Соседи обнаружили мальчика без сознания и с окровавленным лицом, вызвали скорую и милицию. Изначально медики решили, что виноват несчастный случай. Однако во время более тщательного осмотра на шее малыша обнаружился след от веревки, а в каждом глазу – по 5-6 проколов.

Кожепаров старший вышел на свободу в 2014 году. Фото: скрин передачи "Криминальная Россия"

В милиции немедленно возбудили уголовное дело. Среди опрошенных жильцов злополучного дома нашлись две девочки, которые заявили, что видели в тот день странного мужчину, заходившего в подъезд. Через несколько дней к изнасилованному ребенку частично вернулась память, и он смог рассказать, что на него напал мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, среднего роста и телосложения и рыжеватыми волосами. Описания свидетелей и жертвы совпали, но это не принесло никакого результата.

Пока милиционеры и следователи прочесывали список недавно освободившихся педофилов и пациентов психиатрических клиник, 13 июня того же года преступник напал на 10-летнюю школьницу, с которой вместе ехал в лифте. Изверг остановил лифт, придушил жертву и попытался изнасиловать ее. На крики девочки вышла соседка, тогда маньяк быстро выколол глаза ребенку и убежал. Опрошенные свидетели заявили, что перед нападением они видели подозрительного мужчину, который сидел на скамейке возле подъезда, словно выжидая кого-то. Его описание полностью совпало с предыдущим фотороботом, и вскоре в Уфе развернулись полномасштабные поиски преступника.

На следственных экспериментах изверги подробно показали, как именно они расправлялись со своими жертвами. Фото: скрин передачи "Криминальная Россия"

«Я УЧИТЕЛЬ И ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ»

Уже через пару дней в милицию поступил звонок от уфимца, который узнал в фотороботе своего знакомого – Михаила Кожепарова. Разведенный, несудимый, с высшим педагогическим образованием – казалось, у этого тихого и скромного мужчины не может быть ничего общего с психологическим преступника. Позже выяснилось, что Кожепаров-старший как раз проживал в общежитии неподалеку от места первого нападения. Генетическая экспертиза подтвердила, что биологический материал, оставленный на телах и одежде жертвы, полностью совпадал с материалом Кожепарова. Сам мужчина сначала отрицал свою вину, мол, он вообще учитель и очень любит детей, а потом начал сотрудничать со следствием и показал, как именно он расправлялся со своими маленькими жертвами. Удивительно, но судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Михаил Кожепаров абсолютно вменяем, поэтому версия о безумстве ослепителя отпала сама собой.

БРАТ ЗА БРАТА?

А уже 5 августа 1997 года Уфу потрясло новое известие: в подъезде дома на улице Авроры нашли окровавленный труп 14-летней школьницы. Девочку задушили, изнасиловали и прокололи глаза. Родители в панике боялись выпускать своих детей на улицу, а оперативники ломали голову – неужели они ошиблись? Неужели настоящий маньяк находится на свободе, а судят невинного человека?

14-летняя школьница стала последней жертвой Кожепаровых. Фото: скрин передачи "Криминальная Россия"

Тем не менее, следователи обратили внимание, что почерк последнего преступления отличался от предыдущих. Девочку сначала задушили и только потом надругались над ней и прокололи глаза. При этом преступник бил иглой через закрытые веки и более 30 раз, а не 5-6, как в других случаях. При этом сам Михаил Кожепаров вовсе не собирался отказываться от своих показаний. Неужели у маньяка появился последователь?

Тогда следователи стали тщательно проверять всех тех, кто был хорошо знаком с мельчайшими деталями преступления. Так подозрение пало на родного младшего брата Михаила – Владимира Кожепарова, который жил в Аше и работал обрубщиком сучьев. Мужчина ранее был женат, однако, жена подала на развод, потому что Владимир часто прикладывался к бутылке, а потом избивал супругу и маленького сына. Вскоре мужчину арестовали, а под его ногтями нашли кровь и волокна одежды, принадлежащие убитой школьнице. Поняв, что уйти от ответственности не удастся, Кожепаров-младший тоже начал давать показания. Его признание шокировало не только горожан, но и бывалых сыщиков: он просто хотел отвести подозрения от своего старшего брата и создать иллюзию, что истинный ослепитель все еще на свободе.

Жена Кожепарова-младшего сбежала от него вместе с сыном из-за постоянных побоев. Фото: соцсети

КАКОЙ ПРИГОВОР ВЫНЕС СУД

В итоге Владимира Кожепарова осудили первым и уже в декабре 1997 года приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен буквально на днях. Кожепарова старшего осудили изначально тоже на 25 лет, но в уже в июне 1998 года Верховный суд России смягчил приговор до 16 лет и 10 месяцев. На свободу Михаил Кожепаров вышел в 2014 году.

А как сейчас живет один из самых жестоких маньяков Уфы – читайте в нашем следующем материале.