«Со дня на день ждут самолет»: как сейчас себя чувствует малышка из Башкирии с редким диагнозом

Сейчас Арина чувствует себя лучше, поэтому у родителей появилась надежда на спасение дочери

Недавно мы писали о пятимесячной малышке из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района, которая родилась с редким и опасным диагнозом – циррозом печени. Из-за поднявшегося в крови билирубина состояние маленькой Арины Драгиной сильно ухудшилось, и врачам постоянно приходилось вливать плазму, чтобы хоть как-то облегчить состояние ребенка. К счастью, тактика врачей сработала, и сейчас Арине лучше, поэтому родители с нетерпением ждут возможности перевезти дочь в московский центр трансплантологии им. Шумакова, где ей проведут долгожданную операцию по пересадке печени.

- Со дня на день ждут самолет, полетят они обычным рейсом. В Москве Арину уже ждет ее папа Руслан, который будет донором печени. Очень надеемся, что операция пройдет как можно быстрее, и малышка пойдет на поправку, - делится тетя Арины Драгиной Наталья.

Также родственники Арины горячо поблагодарили всех неравнодушных жителей Башкирии, которые откликнулись на беду семьи, помогли финансово, а главное – оказали моральную поддержку измученным неведением родителям.

- Звонили, писали каждый день, давали очень важные и нужные советы, просто говорили, что все будет хорошо. Наконец, семья почувствовала, что она не одна в своем горе. Что вокруг много добрых и отзывчивых людей, которые всегда придут на помощь, - говорит Наталья.

Напомним, что маленькая Арина – четвертый ребенок в семье Драгиных. Врачи заметили, что у малышки сильно поднялся уровень билирубина в крови, цвет кожи стал желтым. А когда у ребенка стала плохо сворачиваться кровь, и даже обычный укол стал сильно кровоточить, медики забили тревогу и отправили Арину в РДКБ, где у нее и выявили цирроз печени. Помочь ребенку может только операция по трансплантации печени. Донором органа для Арины станет ее отец.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.