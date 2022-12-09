Резко ухудшилось состояние пятимесячной малышки из Башкирии с редким диагнозом

Сейчас Арина находится в реанимации под присмотром врачей

Пятимесячной Арине Драгиной из Миякинского районе стало хуже: девочка находится в критическом состоянии, а ее родители умоляют врачей спасти их дочь. Как рассказала тетя Арины, малышке, наконец, поставили диагноз «цирроз печени».

- Под наркозом делали КТ, очень тяжело выходит из наркоза. Жидкости в животе стало еще больше, состояние просто критическое. Очень переживаем, что своего приезда в московский центр им. Шумакова, где Арине должны были сделать операцию по пересадке печени, она протос не дождется, - переживает Наталья.

Сейчас родители девочки умоляют врачей помочь им с бортом санавиации, чтобы доставить ребенка в московскую клинику. Отец Арины уже находится там и сдает необходимые анализы, чтобы стать донором печени для дочери.

Напомним, что об Арине Драгиной мы писали на днях. Малышка родилась здоровой, но вскоре у нее начал расти уровень билирубина в крови. Обследование показало, что печень и селезенка у ребенка отказали, поэтому для спасения требуется срочная пересадка органа.