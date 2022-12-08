«Распашонка вся в крови»: в Башкирии спасают пятимесячную малышку с редким диагнозом

Сейчас Арина вместе с мамой находится в больнице, где ожидает вызов в Москву на операцию

Еще недавно многодетная семья Руслана и Дианы Драгиных из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района готовилась встречать Новый год, строила планы, а сейчас все их мысли заняты одним – как спасти младшую дочь. У пятимесячной Арины неожиданно отказали печень и селезенка – сейчас девочка вместе с мамой находится в больнице и ждет вызова в Москву, где ей проведут операцию по пересадке органа.

«ВСЯ РАСПАШОНКА БЫЛА В КРОВИ»

Как рассказывает родная тетя Арины, беременность у мамы девочки протекала благополучно. Арина родилась в срок, а небольшую желтушку новорожденных врачи сняли еще в роддоме, после чего выписали девочку домой. Когда Арине исполнился месяц, анализы выявили повышенный уровень билирубина в крови. Девочку госпитализировали в РДКБ, где врачи ее обследовали и назначили лечение, но билирубин все равно оставался повышенным.

- В конце ноября Диана пришла с дочерью в больницу, где врач обратил внимание на странный желтый цвет кожи ребенка и взял у нее анализ крови. Уже дома Диана, переодевая дочь, обнаружила, что ее распашонка вся в крови. Оказалось, что до сих пор кровит место прокола, хотя прошло уже несколько часов. Вызвали скорую, Арину увезли в миякинскую больницу. Врачи там сразу заподозрили, что есть серьезные проблемы с печенью и селезенкой, - рассказывает Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ

В итоге Арину вместе с мамой снова положили в РДКБ, где состояние ее начало стремительно ухудшаться. Сначала у малышки пожелтели склеры глаз, потом начал раздуваться живот. УЗИ показало скопление жидкости, а самое главное, врачи не смогли увидеть желчный пузырь у ребенка. Пока что девочке постоянно вливают плазму, но лучше ей не становится.

- Врачи дважды собирали консилиум, но поставить точный диагноз так и не смогли. В итоге они обратились в московский центр имени Шумакова, и там сказали, что нужна срочная трансплантация печени. Отец Арины уже выехал в Москву для обследования, пока он потенциальный донор для дочери. Если все пройдет удачно, Арину с мамой доставят в клинику бортом санавиации, - говорит Наталья.

Сейчас многодетная семья Драгиных находится в очень тяжелой ситуации и нуждается в помощи. Глава семейства был вынужден бросить вахту, чтобы помогать с лечением дочери, а если он станет реципиентом, то ему понадобится время на восстановление. Даже на билет в Москву мужчине собирали всей деревней, при этом средства понадобятся семье и в Центре им. Шумакова. Если и вы хотите помочь маленькой Арине поскорее поправиться, вы можете сделать посильный вклад на карту мамы девочки, привязанной к номеру 8(917)425-70-99 (Диана Николаевна И.)