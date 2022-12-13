В Башкирии школьники устроили покатушки с «горки смерти» на тюбинге

В конце горки ребят ждет падение с трехметровой высоты Фото: vk.com

Школьники из Башкирии устроили себе опасные зимние развлечения на крыше гаража.

Зима – радостная пора для маленьких любителей развлечений на улице. К привычным играм в футбол или догонялки (да, в Башкирии дети еще знают, что это такое!) добавляются снежные забавы. Дети с радостью катаются на лыжах, коньках или тюбингах-ватрушках. Как правило, в безопасных местах.

Но в башкирском Стерлитамаке местные ребята пошли дальше и решили использовать в качестве горки… пологую крышу гаража за многоэтажкой. Мальчишки подошли к набору скорости серьезно, и даже принесли на импровизированную гору тюбинг. Вот только ребята не подумали, что в конце заезда им придется падать с трехметровой высоты. А вот сугробов у стены гаража нет – снегопады пока обходят Башкирию стороной.

ХОРОШО, ЧТО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО ТЕЛЕФОНОВ С КАМЕРАМИ

Покатушки школьников заснял внимательный житель дома напротив гаража и выложил в соцсети. Мнения посмотревших на «смертельный заезд» кардинально различаются. Кто-то одобряет смекалку мальчишек и вспоминает буйную молодость, когда еще не было телефонов с камерами. Другие, наоборот, переживают за здоровье школьников, падающих с большой высоты. Есть у комментаторов и конструктивные предложения. Например, сделать продолжение горки из снега и дать детворе наслаждаться зимой.

К слову, с большими горками в городах и селах Башкирии в этом году возникла серьезная проблема. Дело в том, что все конструкции выше 40 сантиметров с недавних пор попадают под категорию «аттракционов». К ним вводится жесткие требования по технологиям производства и установки. Небольшие города и села попросту не могут закупить на Новый год горки за сотни тысяч рублей. Из-за этого в глубинке обходятся небольшими ледяными холмиками, на которых интересно кататься лишь дошкольникам.

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