В одном из районов Башкирии установят метровые ледовые горки

В Салаватском районе Башкирии власти оборудуют метровые ледовые горки.

Со странной новостью обратился к жителям Салаватского района Башкирии глава администрации Марс Кашапов. Он объяснил, что в муниципалитете не будут оборудовать полноценные ледяные горки, а ограничатся лишь метровыми. Происходит этого из-за новых требований закона.

Согласно правилам, каждую деревянную горку нужно сертифицировать и регистрировать перед вводом в эксплуатацию. Естественно, что требования к аттракционам (именно так сейчас классифицируются деревянные горки!) самые серьезные. Это приводит к повышенным расходам.

Из-за этого власти района решили ограничиться установкой небольших ледяных горок высотой меньше одного метра.