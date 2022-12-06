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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 10:44

В Уфе шестилетний мальчик получил отек мозга на необорудованной горке

Случай произошел в Кировском районе столицы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Шестилетний уфимец попал в реанимацию с отеком мозга после катания на горке.

В Уфе пострадал шестилетний мальчик, который 27 ноября катался с горки за перинатальным центром на улице Авроры. Об этом сообщил руководитель Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

Известно, что ребенок катался без взрослых поблизости и получил серьезные травмы. Мальчик угодил с травмами головы и отеком мозга в реанимацию больницы №17. К счастью, врачи вовремя оказали ребенку помощь и его перевели в обычную палату.

Позже на месте, где пострадал ребенок, установили предупреждающие таблички и посыпали опасную горку песком.