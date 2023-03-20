Готовится к операции: что известно о состоянии мальчика из Башкирии, который упал в костер

Сейчас мальчика готовят к операции, после чего его ждет долгая реабилитация Фото: "КП" Архив

Очень печально закончились игры с огнем для двух братьев из села Иглино: во время прыжка через костер один из мальчиков упал в огонь и получил множественные ожоги. Сейчас он находится в ожоговом отделении, врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое. Тем временем сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

НЕ РАССЧИТАЛ СИЛЫ И СВАЛИЛСЯ В ОГОНЬ

Все произошло вечером 18 марта в селе Иглино. Как рассказал собственный источник «Комсомолки», два брата, воспользовавшись моментом, пока взрослые отвлеклись на свои дела, решили поиграть во дворе в индейцев. Сначала ребята построили шалаш, потом развели костер и решили поупражняться – кто же дальше перепрыгнет через огонь. Одно неудачное движение, и восьмилетний Андрей (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) свалился в костер. На крики перепуганного ребенка прибежали родители. Прибывшие медики сразу же отвезли мальчика в Уфу – сейчас Андрей находится в реанимации ожогового отделения ГКБ №18. Врачи диагностировали у него многочисленные ожоги.

- Состояние стабильное, но тяжелое. Готовится к операции, - уточнили состояние мальчика в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожарную охрану родители Андрея не вызывали. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС России. Предстоит выяснить, почему дети играли с огнем без присмотра взрослых.

Односельчане в свою очередь очень переживают за мальчика, поскольку

- Эх! Знали бы, где наши дети могут упасть - все бы соломой застелили. Скорейшего выздоровления маленькому герою, родителям сил и выдержки, - пишет Рита Б.

Мы обратились к родителям Андрея, чтобы прояснить ситуацию, но родные пока не вышли с нами на связь.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Еще один похожий случай произошел вечером 18 марта в селе Аскарово. Там 11-летний мальчик пытался растопить печь в бане с помощью легковоспламеняющейся жидкости, но нарушил технику безопасности, из-за чего вспышка огня сильно обожгла ему лицо. Сейчас ребенок также находится в больнице с ожогами различной степени тяжести. Врачи оценивают его состояние как стабильное, а расследованием инцидента также занимается дознаватель МЧС России.