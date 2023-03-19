В Башкирии 11-летний мальчик получил ожоги лица, растапливая баню

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии 11-летний мальчик получил ожоги лица, пытаясь растопить баню. Как рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, вечером 18 марта поступило сообщение от дежурного врача Аскаровской центральной районной больницы, что в медучреждение поступил ребенок с ожогами различной степени тяжести. По предварительной версии ребенок пытался растопить банную печь с помощью горючей жидкости. Однако ее неосторожное использование привело к вспышке, которая обожгла лицо.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель МЧС России. Известно, что пожарная охрана на место не вызывалась.