Прыгал через костер: в Башкирии восьмилетний ребенок попал в больницу с многочисленными ожогами

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое

В Башкирии восьмилетний мальчик получил многочисленные ожоги и оказался в больнице после того, как решил прыгнуть через костер. Все произошло поздним вечером 18 марта в селе Иглино: как сообщает Mash Batash, два брата построили шалаш, развели костер и решили поупражняться, кто сможет перепрыгнуть через огонь. В итоге один из ребят не удержался и упал в костер. Ребенка сразу же забрали в реанимацию ожогового отделения в Уфу – у него диагностированы ожоги I, II и III степени головы, шеи, туловища, а также верхних конечностей, которые занимают 15% поверхности тела. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильно тяжелое.

- По данному факту пожарная охрана не вызывалась. Обстоятельства получения ожогов устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.