«Салават Юлаев» угодил в «яму», проиграв семь из восьми последних матчей

В последнем на данный момент матче против «Металлурга» «Салават Юлаев» потерпел поражение со счетом 1:3. Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» потерпел поражение в семи из восьми последних матчей и скатился на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Еще в начале ноября 2022 года «юлаевцы» единолично лидировали на Востоке, одержав 9 побед в 11 матчах. После смазанного начала сезона, когда подопечные Виктора Козлова потерпели пять поражений подряд, этот прорыв позволил заговорить о том, что команда наконец нашла свою игру, а состав более-менее сыгрался.

Учитывая, что «Салават» прямо по ходу прошлого плей-офф покинули все легионеры, а затем и некоторые ведущие российские игроки ушли в межсезонье, обретение «игровой химии» было встречено болельщиками с энтузиазмом. И действительно, в октябре-начале ноября дружина Виктора Козлова выдала хороший отрезок. Чего только стоят три победы из четырех в «Зеленом дерби» против «Ак Барса»!

СПАД ПОСЛЕ УДАЧНОЙ СЕРИИ

7 ноября 2022 года «Салават» одержал победу в выездном матче против «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:1 и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Радости болельщиков не было предела, хотя наставник команды Виктор Козлов сохранял умеренный оптимизм, отмечая, что впереди еще больше половины сезона и игрокам есть над чем работать. В итоге, он оказался прав – совсем скоро «всплыла» проблема «юлаевцев» в исполнении серий послематчевых бросков. Этот пробел в игре признал, в том числе, гендиректор клуба Ринат Баширов.

Мощный спад и серия поражений «Салавата» начались с проигранного по буллитам матча с омским «Авангардом». Примечательно, что падение в «яму» началось с одной из самых неудачных домашних серий за последнее время. Тогда «юлаевцы» проиграли четыре игры на родной «Уфа-Арене». Но и на выезде подопечные Виктора Козлова не смогли найти свою игру и проиграли сначала «Барысу», а затем «Металлургу».

Единственную победу за последние три недели хоккеисты «Салавата Юлаева» добыли в домашнем матче против «Автомобилиста». Игра проходила в День рождения клуба и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу «юлаевцев». Казалось бы, «проклятье» снято, и серия поражений завершена. Но следующий матч на льду «Уфа-Арена» против «Металлурга» был вновь проигран – 1:3.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

На данный момент «Салават Юлаев» после 35 игр регулярного чемпионата КХЛ имеет в своем активе 43 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Впереди у «юлаевцев» выездная серия из четырех матчей, в рамках которой подопечные Виктора Козлова встретятся с «Трактором», «Барысом», «Авангардом» и «Сибирью».

Обычно немногословный гендиректор клуба Ринат Баширов не так давно признал, что в серии поражений есть и его вина. В своем телеграм-канале он поначалу попытался сохранять оптимизм, но поле очередного поражения от «Металлурга» назвал возможную причину «падения в яму».

- Впереди пауза в 4 дня. Накопилась усталость, - написал Ринат Баширов.

Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведет 2 декабря на выезде. Соперниками «юлаевцев» станут хоккеисты челябинского «Трактора».

КСТАТИ

Совсем недавно появилась информация о том, что «Салават» выставил на драфт отказов нападающего Станислава Бочарова. Он пополнил состав «юлаевцев» в межсезонье, перейдя из екатеринбургского «Автомобилиста». В текущем сезоне он 28 раз выходил на лед в зеленой форме и набрал 9 (4+5) очков по системе гол+пас при показателе полезности +5. Некоторые болельщики тут же стали высказывать версии о том, что вместо форварда хотят подписать иностранного легионера, ведь одна вакансия в команде на эту позицию еще есть.

А еще недавно Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с клуба 6 млн рублей в качестве пени за неуплату аренды Дворца спорта. «Салават Юлаев» арендует эту площадку у города и летом 2021 года выяснилось, что платежи не поступают. На данный момент на льду Дворца спорта тренируются и проводят официальные матчи молодежная команда «Толпар» и женская хоккейная команда «Агидель», входящие в систему клуба.