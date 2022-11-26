Суд постановил взыскать с ХК «Салават Юлаев» 6 миллионов за просрочку платежа по аренде

Арбитражный суд Башкирии решил взыскать с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 6 миллионов в качестве пени за неуплату арендной платы Дворца спорта.

Напомним, что непростая ситуация со второй по значимости ледовой ареной Уфы получила огласку летом 2021 года. В управлении земимущества Уфы обратились в АС Башкирии с требованием взыскать с хоккейного клуба более 20 миллионов рублей за оплату и просрочку аренды Дворца спорта. Сейчас в нем занимается хоккейная школа и профессиональные команды «Толпар» и «Агидель».

Спустя полтора года АС первой инстанции частично удовлетворил требования чиновников к хоккейному клубу. Судья Жильцова постановила, что АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обязан выплатить администрации 6 миллионов рублей в качестве пени. Также клуб должен оплатить госпошлину в 74 тысячи рублей. Решение вступит в силу через месяц и может быть обжаловано.

Примечательно, что текст решения по делу был опубликован 24 ноября – за день до 61-летия клуба «Салават Юлаев».