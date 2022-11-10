После смазанного начала сезона «Салават Юлаев» занял первое место Восточной конференции КХЛ

Александр Хмелевский – один из новых лидеров «Салавата Юлаева» Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Спустя два месяца после начала нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» стал лидером Восточной конференции КХЛ.

Отъезд легионеров уфимского клуба прямо во время серии плей-офф в марте 2022 года здорово ударил по результативности «Салавата Юлаева». Команда смогла одолеть «Сибирь» в первом раунде плей-офф, но затем вылетела из борьбы за Кубок от челябинского «Трактора». Построить новое звено за несколько дней у тренерского штаба не удалось. Летом «Салават Юлаев» усилился несколькими легионерами из Северной Америки и группой российских игроков. Наполовину обновленной команде потребовалось время на создание «внутренней химии».

НАЧАЛИ ЗА УПОКОЙ

Начался новый сезон у команды откровенно неудачно для клуба с претензией на Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» уступил в пяти из десяти первых игр – при этом из топ-команд среди соперников был лишь питерский СКА. Ситуацию испортила и травма легионера Джоша Хо-Сэнга. Техничный игрок повредил руку в Петербурге и до сих пор не может вернуться на лед. По прогнозам команды, форвард присоединится к играм «Салавата Юлаева» лишь в 2023 году.

- По плану он будет в Уфе примерно в конце ноября. Три недели назад мы разговаривали с ним, с его агентом и решали, где ему лучше проходить реабилитацию. В Германии он прошел полный курс необходимых мероприятий, поэтому решили, что ему будет легче, в том числе ментально, проходить реабилитацию в Торонто, - объяснил ситуацию гендиректор клуба Ринат Баширов.

Вероятно, что после Нового года к игровому составу «Салавата Юлаева» присоединится и форвард Родион Амиров, который в этом году столкнулся с онкологией и летом перенес серьезную терапию. В клубе не спешат выводить его на лед и дают время на полноценную реабилитацию.

НАШЛИ ИГРУ

Тем не менее, в октябре «Салават Юлаев» смог переломить непростую ситуацию и выйти на стабильный уровень игры. За месяц и 11 матчей клуб уступил лишь в двух – против «Металлурга» и «Торпедо».

При этом забивать и набирать очки в команде новые игроки, которые пришли на смену финским легионерам. Так, сейчас среди форвардов лидерами в команде являются Сергей Шмелев и Александр Хмелевский. Среди защитников выделяются новичок Райан Мерфи и воспитанник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин – они играют в одном звене и набрали за треть сезона по 12 очков.

Любопытна ситуация и с голкиперами. После ухода Юхи Метсолы в «Салавате Юлаеве» пропала монополия одного «воротчика», когда второй голкипер заменял основного лишь в случае болезни или травмы. Сейчас тренерский штаб дает одинаковое игровое время как Илье Ежову, так и Андрею Карееву.

ЧТО ГОВОРИТ РУКОВОДСТВО КЛУБА

8 ноября команда вернулась со сложной выездной серии против «Ак Барса», «Нефтехимика и «Куньлунь Ред Стар». Несмотря на то, что после этих игр «Салават Юлаев» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, главный тренер команды Виктор Козлов оставался немногословным.

- Мы можем улучшить игру во всех аспектах. Ребята проделали большую работу, но еще больше половины сезона впереди. Нужно продолжать работать, - прокомментировал лидерство наставник команды.

Куда более разговорчивым оказался обычно незаметный гендиректор команды Ринат Баширов. Спортивный функционер завел себе канал в соцсетях, где постоянно комментирует предстоящие матчей или итоги уже прошедших. Например, после проигранных по буллитам встреч с «Амуром» и «Ак Барсом» Баширов признал проблемы «Салавата Юлаева» в сериях послематчевых бросков. Также он обращался к посетителям «Уфа-Арены» и просил любителей хоккея не уносить домой браслеты, которые выдают перед домашними играми «Зеленого дерби» против «Ак Барса». Аксессуары светятся в темноте, но работают лишь на «Уфа-Арене».

А ВПЕРЕДИ…

«Салават Юлаев» во всю готовится к оставшейся части сезона КХЛ. В этом году она будет чуть напряженной, из-за отсутствия международных соревнований, на время которых остановились игры Лиги.

Уже 11 ноября уфимский клуб на домашнем льду сыграет с «Авангардом», а затем с «Барысом», «Сочи» и «Сибирью». Соперники не выглядят опасными, поэтому «Салават Юлаев» вполне может оставаться лидером сезона до конца ноября.

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