«Врачи настаивали на аборте»: девушка из Башкирии смогла родить после госпитализации с подозрением на отек мозга

Сейчас у молодой мамы и ее долгожданной дочурки все хорошо. Фото: соцсети

В начале февраля мы писали об ужасающей ситуации, произошедшей в одной из республиканских клиник Башкирии – 21-летняя жительница Татышлинского района попала в больницу с подозрением на коронавирус и эпилептическими припадками. Ситуация осложнялась тем, что молодая женщина находилась на 5 месяце беременности, но несмотря на такой большой срок, врачи настаивали на аборте. Чем закончилась эта история, и как сейчас живет Вероника М. – читайте в нашей статье.

«ПУГАЛИ, ЧТО МАЛЫШ РОДИТСЯ С ПОРОКАМИ»

Беременность для Вероники М. была первой и долгожданной – молодая женщина с нетерпением ожидала появления на свет малыша, но на 5 месяце у нее неожиданно поднялась температура и начались судороги. Женщину немедленно сразу же отправили в Уфу в демский ковид-госпиталь с подозрением на коронавирус. Однако ПЦР-тесты показали отрицательный результат, но состояние Вероники все ухудшалось. Тогда ее перевели в отделение неврологии в РКБ с подозрением на эпилепсию и отек мозга.

- Дочь привязывали к кровати, кормили с ложки, хотя она находилась в сознании. Врачи убеждали нас, что необходимо делать аборт, что Вероника даже не вспомнит потом, что с ней произошло. При этом ни диагноз, ничего нам говорить не хотят, - в слезах тогда рассказывала мама жительницы села Уразгильдино.

После публикации в «Комсомолке» родителям Вероники все же удалось пробиться на прием к лечащему врачу, чтобы выяснить, что происходит с их дочерью. И хотя врач пытался запугать, что, мол, ребенок может родиться с пороками, о прерывании беременности уже речи не шло. А вскоре Веронику перевели в обычную палату, а потом и вовсе выписали домой под наблюдение местных специалистов.

Удивительно, но дома дела молодой женщины быстро пошли на лад – приступы эпилепсии чудом отступили, а через 4 месяца Вероника родила на свет абсолютно здоровую девочку.

- Сестренка родила ровно в срок, малышку назвали Дариной – вес 3 с лишним килограмма, врачи обследовали ее и не нашли никаких патологий. Через 5 дней их выписали домой, сейчас у них все замечательно. От той истории остались только страшные воспоминания. Синяки от капельниц и уколов, конечно, долго сходили, сама долго приходила в себя от пережитого ужаса. Главное, что сейчас все хорошо, - с радостью поделилась родственница Вероники М.