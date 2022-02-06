«Привязывали к кровати и кормили с ложки»: жительница Башкирии заявила, что врачи хотят сделать аборт ее дочери

По словам матери, Веронике даже не выставили точный диагноз

Жительница села Уразгильды Татышлинского района уже несколько недель не может найти себе места от беспокойства. Ее 21-летнюю дочь, находящуюся на 5 месяце беременности, с высокой температурой и подозрением на коронавирус, увезли в Уфу и положили в больницу. Сейчас Вероника находится в реанимации, и по словам ее матери, врачи готовят ее к прерыванию беременности, а вот объяснить причину и показания к столь серьезному решению измученным родителям врачи не могут.

ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА И НАЧАЛИСЬ СУДОРОГИ

По словам Галины Мухаметдиновой, 16 января у ее дочери поднялась высокая температура и начались судороги. Беременную молодую женщину сразу же отправили в больницу, а позже перевезли в Уфу в демский ковид-госпиталь с подозрением на коронавирус.

- Там ее обследовали, но все результаты на ковид были отрицательные. Тогда Веронику перевели в РКБ в отделение неврологии с подозрением на отек мозга. Все, с этих пор связь с дочкой мы потеряли. Как не позвоним – состояние тяжелое, находится в реанимации без сознания. Пыталась дозвониться до лечащего врача, чтобы узнать подробнее, уже никто не брал трубку, - рассказывает Надежда.

3 февраля женщина поехала в больницу и добилась, чтобы ее пустили в реанимацию к дочери. Увиденное ее сильно расстроило: в реанимации дочь привязывали к кровати и кормили с ложки, хотя сама она находилась в сознании и в ясном уме.

- Мне врачи говорят, у нее сильно пострадал мозг. Мол, вон, она ничего не понимает, что с ней происходит. Беременность надо прерывать, а беспокоиться об этом не надо – мол, Вероника очнется и даже не вспомнит, что с ней произошло. Я не понимаю, почему это необходимо. Нам же никто ничего не объясняет, даже диагноз точный, что с моей девочкой, и то назвать не смогли. Быть может, мы неправы, и показания к операции действительно есть. Ну почему врачи не могут нам ничего толком объяснить? Сама Вероника также очень испугана, она все помнит и все понимает. Не знаю, почему врачи решили, что она не в себе, - вздыхает испуганная женщина.

С отцом ребенка Вероника живет в гражданском браке, поэтому никак повлиять на решение врачебного консилиума он не может. В свою очередь, родители молодой женщины собираются обращаться в вышестоящие органы, чтобы прояснить ситуацию, которая творится с их дочерью.

«КП-Уфа» отправила запрос в Минздрав Башкирии, чтобы в ведомстве объяснили, действительно ли ребенка сохранить в данной ситуации невозможно. Как только мы получим ответ, обязательно его опубликуем.