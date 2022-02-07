«Еще вчера она лежала привязанная!»: пациентку РКБ Куватова, которой угрожали абортом, отпустили в обычную палату

Веронике все же сохранили беременность и перевели в обычную палату

История 21-летней жительницы Татышлинского района, которой в реанимации РКБ предложили сделать аборт, получила неожиданное продолжение. Как сообщили родственники Вероники Мухаметдиновой, сегодня им удалось пробиться к лечащему врачу и потребовать объяснений – какой диагноз выставлен беременной женщине и почему консилиум принял решение об аборте.

- Врачи, конечно, толком ничего не объяснили. Заведующая реанимации вообще отказалась с нами говорить, документов тоже никаких не предоставили. Но самое главное, что ребенка удалось сохранить. Родители написали отказ о прерывании беременности, хоть врачи и пытались их запугать, мол, ребенок теперь точно родится с дефектами. Как они могут такое говорить, если не УЗИ, никаких обследований не проводилось? Как только Вероника выпишется, мы отведем ее к лучшим врачам, которые обследуют ее и скажут, как нам быть дальше. А еще Веронику сразу же перевели в обычную палату в неврологии. Странно, еще вчера она лежала привязанная в реанимации – якобы не соображала ничего, сама есть не могла. А сейчас она уже в палате – мы с ней поговорили по телефону, чувствует она себя хорошо. Очень странная и тяжелая история, - поделилась в беседе с «КП-Уфа» родная сестра Вероники.

Сейчас родственники женщины ждут ее выписки, чтобы отправиться на обследование и узнать, как лечение и болезнь отразились на будущем малыше.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что накануне мы писали об ужасающей ситуации, в которой оказалась 21-летняя жительница села Уразгильды Татышлинского района Вероника Мухаметдинова. В беседе с «Комсомолкой» мать Вероники рассказала, что в январе у ее беременной дочери поднялась температура и начались судороги. Девушку отвезли в больницу, после с подозрением на коронавирус перенаправили в демский ковид-госпиталь, а когда ковид не подтвердился, уже с подозрением на отек мозга отвезли в РКБ. Женщина со слезами рассказывала, что много раз пыталась дозвониться до врачей, но каждый раз получала ответ, что дочь в тяжелом состоянии в реанимации. Однако, когда ей все же удалось пробиться в реанимацию, Вероника находилась в сознании и жаловалась, что ее насильно кормят с ложки и привязывают, а также не дают поговорить по телефону с родными. Мать Вероники переживала из-за решения врачей прервать беременность, ведь дочь очень ждала этого ребенка.

- Даже если мы не правы, и у врачей есть веские причины для такого решения – почему нам никто не может ничего объяснить. Очень тяжело находиться в неведении, - переживала Надежда Мухаметдинова.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.