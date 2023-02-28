"Приют" мужчина организовал в подвальных помещениях здания, где располагается и мечеть. Фото: 2ГИС

В Уфе 28-летний парень организовал «воспитательный приют» для детей и подростков. Вот только методы воспитания мужчина выбрал очень странные, применяя физическую силу и оставляя синяки. К счастью, одному из подростков удалось сбежать и рассказать о происходящем сотрудникам полиции. Сейчас «педагога» задержали и предъявили ему обвинение в истязании несовершеннолетних. Что известно об этой странной истории – выясняла «Комсомолка».

ВМЕСТО КРОВАТЕЙ – МАТРАСЫ, ВМЕСТО БЕСЕД – ТУМАКИ

Как сообщили в следственном комитете Башкирии, местом для своего «приюта» 28-летний иностранец (по данным нашего источника, это уроженец Таджикистана) выбрал здание уфимской мечети «Мадина», что находится на улице Фронтовых Бригад в Инорсе. Точнее, само здание административное, и мечеть занимает там всего лишь 3 и 4 этаж. Также в здании расположены и офисы других организаций, и даже кафе. И никто даже не догадывался, что происходило в подвальных помещениях, которые также сдавались в аренду.

Как уточнил собственный источник «Комсомолки», мужчина и сам раньше посещал мечеть и обучался религии, а потом решил попробовать себя в качестве «духовного наставника», конечно же, не имея на то никаких разрешений и лицензий. Через «сарафанное радио» парень нашел родителей, которые согласились передать ему своих чад на воспитание. Всего в «приют» попали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет. Условия для проживания детей «наставник» обустроил самые что ни на есть спартанские: запертые двери, матрасы на полу вместо кроватей, а вместо высоких бесед – физические наказания за малейшее нарушение.

- Сам он на допросе заявил, что, мол, родители ему сами разрешили поднимать руку на детей, если те не будут слушаться. Конечно, это все сейчас будет досконально проверяться, потому что история очень странная, - отмечает наш собеседник.

ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ИСТЯЗАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В итоге одному парнишке все же удалось вырваться и сообщить о случившемся полицейским. К расследованию немедленно подключились и следователи, которые изъяли «подопечных» (многих – с синяками) и временно направили их в социальный приют до выяснения всех обстоятельств.

— Обвиняемый в январе-феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям в ходе беседы с одним из воспитанников, - отмечают в пресс-службе регионального Следкома.

Самому иностранцу уже предъявили обвинение по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание двух и более несовершеннолетних». Сыщики продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Кстати, в самой мечети якобы даже и не знали о происходящем. Как рассказал в беседе с журналистами Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин, все происходило на этажах, которые не принадлежат мечети. И в любом случае все священнослужители выступают категорически против незаконного образования и какого-либо «бесчеловечного отношения» к людям, а тем более – детям.

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

Как уточнила в беседе с «КП-Уфа» детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина, сейчас в этой истории предстоит многое прояснить – как вообще дети оказались в этом «приюте», в каких семьях они воспитывались, какой вред их моральному и физическому здоровью был причинен. Уже на основании этого можно будет делать какие-то выводы и принимать решение. Главное, в чем заверила детский омбудсмен – каждый ребенок получит всю необходимую помощь и поддержку, а со стороны властей будет сделано все возможное, чтобы подобные истории больше не повторялись.