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В Уфе иностранцу, который издевался над детьми в подвале мечети, предъявили обвинение по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание двух и более несовершеннолетних». Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии следствия, 28-летний мужчина в период с января по февраль этого года избивал своих пятерых воспитанников, старшему из которых – шесть лет, а самому младшему – 12. Обвиняемого поместили под стражу, а пострадавших несовершеннолетних отправили в социальные приюты.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства, причины и условия совершенных преступлений.

– Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного управления республики, – сообщил СК.