Житель Уфы издевался над детьми в подвале мечети

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Житель Уфы издевался над несовершеннолетними мальчиками в подвале под мечетью «Мадина» в микрорайоне «Инорс». Об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что в организованном под мечетью медресе обучались 12 мальчиков. Дети были вынуждены жить в ужасных условиях и спать на матрасах. Четверо несовершеннолетних поведали, что подвергались избиениям.

Правоохранители уже задержали наставника медресе, его воспитанники были направлены в приюты. В настоящее время специалисты проводят разбирательство.