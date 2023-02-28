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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 7:29

Житель Уфы издевался над детьми в подвале мечети

Сообщается, что дети подвергались избиениям
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Житель Уфы издевался над несовершеннолетними мальчиками в подвале под мечетью «Мадина» в микрорайоне «Инорс». Об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что в организованном под мечетью медресе обучались 12 мальчиков. Дети были вынуждены жить в ужасных условиях и спать на матрасах. Четверо несовершеннолетних поведали, что подвергались избиениям.

Правоохранители уже задержали наставника медресе, его воспитанники были направлены в приюты. В настоящее время специалисты проводят разбирательство.