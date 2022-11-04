Решившегося отправиться на СВО вице-премьера Башкирии Бадранова атаковали украинские фейки

Фото: vk.com/a.badranov

В конце сентября первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов написал заявление о приостановке своих полномочий, чтобы отправится на специальную военную операцию в качестве добровольца батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Его решение поддержал глава республики, хотя и предпринимал попытки отговорить своего подчиненного.

Вскоре Азат Бадранов стал проходить в Уфе боевую подготовку. В беседе с «Комсомолкой» вице-премьер поделился, что в составе действующей армии он видит себя, прежде всего, в роли замполита.

– Сейчас стало ясно, что нужны замполиты. Я здесь этим занимался, в правительстве, вместе с администрацией главы республики. Кончилось время пиара, слов, пришло время действовать, именно поэтому я и написал заявление, – отметил чиновник.

Однако решение Бадранова пришлось по нраву далеко не всем. В социальных сетях прошла волна публикаций с негативный подтекстом.

– Уже вторая партия добровольцев уехала, а Бадранов остался. Вывод простой: он тупо пиарился прикрываясь СВО и вместе с тем, уговаривал ребят поехать туда, мол, он будет вместе с ними. А сам тупо слился! Очередной повод послать простых пацанов воевать, ещё и за их счёт пропиарить себя, вместо того, чтобы реально поехать и помочь нашим парням, хотя бы амуницией, а не просто быть дармоедом. Нужно научится отвечать за свои слова! – утверждается в публикациях.

Автором распространяемого поста числится некто Петр Машков. Однако, как удалось выяснить, это аккаунт не возмущенного гражданина, а Олександра Паламарчука – сотрудника ЦИПсО – армейского отдела по психологическим атакам на противника Украины.

– Аккаунт ведется из Киева. Призываем модератором сообществ проявить бдительность! Также требуем удалить подозрительный контент украинской фабрики фейков. Не становитесь инструментом и орудием в руках спецподразделений ВСУ. Если возникли сомнения по правдивости данных, звоните по номеру 122, кнопка 2, – заявляют источники КП.