К врачу попадет каждый: в Минздраве Башкирии рассказали, как быстро получить помощь в сезон гриппа и ОРВИ

По словам Минздрава, проблему с очередями и записью к врачу удалось решить почти полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Февраль ознаменовался для Башкирии ростом заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю число заболевших ковидом увеличилось на 76 процентов, а за минувшие сутки вирус выявили еще у 248 жителей республики. Бушуют в Башкирии и сезонные грипп и ОРВИ, причем чаще всего заболевают дети в возрасте от 3 до 6 лет, а также школьники 7-14 лет.

Конечно, у многих жителей Башкирии возникают опасения: смогут ли они своевременно записаться к врачу, а не стоять в огромных очередях, приедет ли вовремя скорая помощь, если число вызовов резко увеличится? В Минздраве республики заверили: каждый житель Башкирии может рассчитывать на своевременную медицинскую помощь. Какие конкретно шаги для этого были предприняты – читайте в статье.

СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ ПО ЗАПИСИ, А В КАБИНЕТЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

О том, что необходимо решать вопрос с записью к врачу, власти Башкирии заявили еще в конце прошлого года. Сразу вспоминается нашумевший случай, когда премьер-министр региона Андрей Назаров прямо во время совещания попытался записаться по телефону на прием к хирургу, но не смог из-за сбоя в программе.

- Любой оператор, который взял трубку, должен довести ситуацию до логического завершения. Это значит – сделать запись. И никакого гражданина не должно волновать, есть ли сбой в технической программе, или еще что-то. Он должен знать, что ему перезвонят и сообщат о записи, – заявил тогда Назаров.

Как уточняет главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической службе Минздрава Башкирии Руслан Ахмадуллин, 27 декабря 2022 года был издан приказ «Об организации формирования расписания работы врачей в медицинских организациях». Его смысл заключался в том, что время работы и приема врачей во всех медицинских учреждениях было приведено к единому стандарту. Также были внесены изменения в речевые модули (стандарты общения с пациентами) и алгоритмы работы регистраторов, принимающих вызовы.

- Прежде всего выясняется цель визита к врачу. Если в ходе опроса пациент нуждается в плановом осмотре - его запишут на прием. Если пациент нуждается в оказании неотложной медицинской помощи или хочет получить выписку из своей медицинской карты, его не записывают на прием к специалисту, а приглашают в поликлинику в кабинет неотложной помощи или в доврачебный кабинет. Для этого во всех медицинских организациях были развернуты соответствующие кабинеты. Таким образом удалось разгрузить потоки пациентов и высвободить свободные слоты для плановой записи, - объясняет Руслан Ахмадуллин.

То есть, если вы чувствуете себя плохо, но при этом в состоянии дойти до поликлиники, вам не нужно ждать несколько дней, чтобы вас осмотрел участковый терапевт или другой специалист. Вас сразу примут в кабинете доврачебной помощи и назначат соответствующее лечение. Таким образом и решается вопрос с очередями в поликлиниках и не возникает ситуаций, когда пациенты без записи сидят возле кабинета, чтобы «только спросить» или «я за справкой».

ПОЛИКЛИНИКИ РАБОТАЮТ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

Из-за подъема заболеваемости респираторными инфекциями и увеличившимся числом обращений пациентов пришлось пересмотреть и график работы поликлиник, включая службы неотложной помощи и вызова врача на дом. Причем изменения в расписании произошли еще до нового года.

- График работы медицинских учреждений был увеличен на один час в будние дни и в субботу. Служба вызова врача на дом и неотложной помощи продолжает работать в воскресенье. Контакт-центр министерства здравоохранения работает ежедневно без выходных. В случае дальнейшего подъема заболеваемости время работы учреждений может быть пересмотрено, - добавляет специалист Минздрава республики.

А ЧТО В СЕЛАХ И ДЕРЕВНЯХ?

А на что могут рассчитывать жители сел и деревень, особенно в отдаленных районах республики? Какая проводится работа по повышению доступности медицинской помощи для них? Здесь особый упор ведомство здравоохранения Башкирии делает на строительство новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Только в 2022 году в республике было построено 55 модульных и 8 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов, и работа в этом направлении продолжается.

- В 2023 году в Башкирии планируется открыть еще 75 ФАПов, а также 10 врачебных амбулаторий и 5 офисов врачебной практики. Все это поможет местным жителям получать качественную и своевременную помощь рядом с домом. Сельчанам теперь не нужно ездить за десятки километров в центральные районные больницы, чтобы сделать инъекции, пройти ЭКГ и другие важные обследования или первый этап диспансеризации. Современные медпункты оснащены всем необходимым оборудованием, а на местах работают опытные фельдшеры, - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.