«Кракен» еще не пришел: в Башкирии снова растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

По статистике, чаще всего заболевают респираторными инфекциями дети и подростки от 3 до 14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дворе уже февраль и разгар эпидсезона. А это значит, что снова активно растет число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ не только в Башкирии, но и по всей России в целом. И хотя в большинстве случаев болезнь протекает без тяжелых осложнений, медики рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, а если чувствуете недомогание – оставаться дома.

ЗА НЕДЕЛЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЫРОСЛА НА 76 ПРОЦЕНТОВ

В республике заболеваемость ковидом начала расти примерно с 29 января: ежедневное число заболевших сначала стало увеличиваться на 10, потом на 20 человек. В итоге, как уточнили в региональном Минздраве на оперативном совещании в правительстве, за прошедшую неделю число заболевших выросло на 76 процентов, а общее число инфицированных (по состоянию на 9 февраля) составило 349695 человека, включая 223 – за последние сутки. Коэффициент заболеваемости ниже, чем по России – 1,3.

Как рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак в эфире ГТРК «Башкортостан», основным штаммом ковида, который регистрируется в Башкирии, по-прежнему является «омикрон». На него приходится примерно 98% всех случаев заражения и только около 2% — это «дельта». Еще реже обнаруживаются такие подтипы, как «кентавр» и «нашумевший» кракен. При этом, как подчеркивает Анна Казак, в Башкирию «кракен» пока не пришел, но это вовсе не значит, что вирус тут не появится.

Именно за счет того, что основная часть случаев заболевания приходится на «омикрон» ( а это короткий инкубационный период и крайне высокая заразность), заболеваемость активно растет, но на число госпитализаций с тяжелым состоянием и смертность это практически не влияет. Общее число жертв вируса на сегодняшний день составляет 5996 человек (+2 за последние сутки).

- Вирус стал менее опасен, у него нет задачи нас убить или тяжело ранить. Поэтому он стал легче переноситься. Мы видим, что стало мало внебольничных пневмоний, тяжелых случаев. В основном, люди лечатся амбулаторно, но в то же время заболеваемость высокая, очень много семейных очагов, - добавляет руководитель Роспотребнадзора Башкирии.

Впрочем, в Минздраве все равно озаботились возможным увеличением числа госпитализаций. Сейчас в Башкирии развернуто 340 инфекционных коек, из них свободно 21%.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что большинство жителей республики относится ответственно к своему здоровью и не забывает про ревакцинацию. Доля тех, кто привился заново, составляет около 23 процентов. В Уфе эта цифра несколько выше – 29,3%.

ГРИППОМ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Вполне логично, что одновременно с коронавирусом в Башкирии все чаще стали заболевать гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю в республике было зарегистрировано 11 766 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, причем 43,5% приходится именно на детей. Общее число заболевших с начала эпидемического сезона перевалило за 671 тысячу, а рост заболеваемости составил 7,6%. В Уфе рост заболеваемости за пятую неделю 2023 превысил 82% от эпидемического порога, а число новых заболевших увеличилось на 11766 человек.

При этом ожидаемо, что чаще всего заболевают гриппом и ОРВИ дети от 3 до 6 лет, а также школьники 7-14 лет – здесь статистика показывает +13,7% и +22,6% соответственно. А врачи, в свою очередь, настоятельно просят родителей не приводить больного ребенка в детский сад или школу, даже если это «всего лишь» насморк, кашель или больное горло.

Многих родителей волнует вопрос – есть ли вероятность, что дети уйдут на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуация в школах остается под контролем. Вопрос о введении карантина или дистанционного обучения также рассматривает администрация школы в случае, если в классе число заболевших учеников превысило 20 процентов.

БУДУТ ЛИ ВВОДИТЬСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ?

Также, как подчеркнула Анна Казак, в настоящий момент, несмотря на рост заболеваемости, нужны в масочном режиме или дополнительных ограничительных мерах нет.

- Все, что нужно – уже сделано. В закрытых социальных учреждениях, медучреждениях школах соблюдается масочный режим, ограничения по посещению, и другие меры. Но при этом сняты ограничения по общественным местам, общественным мероприятиям. Этого вполне достаточно, - добавляет Казак.