Ученые установили, кто погребен около мавзолея Тура-хана в Башкирии

Фото: НПЦ по охране объектов культурного наследия РБ

Антропологи выяснили, кто мог быть похоронен около древнего комплекса, называемого мавзолей Тура-хана. Он находится в Чишминском районе Башкирии.

Минувшим летом башкирские археологи совершили несколько открытий, проливающих свет на древнюю историю региона. Ученые провели раскопки в Чишминском районе, рядом с мавзолеем Тура-хана. Поблизости от этого исторического памятника хотят построить Евразийский музей кочевых цивилизаций. Проект уже получил поддержку властей Башкирии.

По итогам археологической экспедиции около кэшэнэ (мавзолея – Ред.) Тура-хана башкирские археологи обнаружили в скальных породах останки нескольких человек. Ими оказались трое мужчин, две женщины и грудной ребенок. Антропологи определили их примерный возраст: один мужчина и одна женщина были по 20-25 лет от роду, вторая женщина около 35-45 лет, а еще двое мужчин были похоронены в возрасте около 45-60 лет.

Как рассказывал в беседе с «КП-Уфа» археолог Илшат Бахшиев, быть похороненным около этого объекта могли только знатные или очень состоятельные люди. Ведь мавзолей Тура-хана, скорее всего, имел важное религиозное значение для людей прошлого.

Так кто же был похоронен около кэшэнэ? Антрополог Владимир Куфтерин считает, что как минимум мужчины были воинами.

- Особенности костного рельефа в местах прикрепления скелетной мускулатуры свидетельствуют о хорошем физическом развитии практически всех погребенных. Возможно, предварительное утверждение, что здесь погребен «воин – всадник», окажется верным. Характер физических нагрузок у отдельных индивидов ассоциирован с «всадническим» образом жизни. Но конкретно эта деталь будет уточнена в процессе дальнейшего специального исследования, - поясняет ученый антрополог.

Для чего вообще было нужно проводить раскопки могильника около мавзолея Тура-хана? На этот вопрос ответили в НПЦ по охране недвижимых объектов культурного наследия Башкирии. Именно представители этого учреждения организовали экспедицию в конце августа 2022 года. Как отмечают башкирские ученые, раскопки найденных около кэшэнэ шести погребений, датирующихся 14-15 веками, нужны были чтобы проверить местность на наличие археологических объектов. После этого начнутся проектные работы под строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций.