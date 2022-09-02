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Общество2 сентября 2022 12:05

Башкирские археологи открыли древний некрополь около известного мавзолея

Уникальные артефакты с раскопок теперь пополнят фонд нового музея
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Раскопки проходили неподалеку от мавзолея Тура-хана в Чишминском районе Башкирии

Раскопки проходили неподалеку от мавзолея Тура-хана в Чишминском районе Башкирии

Этим летом башкирские археологи провели несколько масштабных экспедиций под Уфой и в Чишминском районе. В ходе раскопок ученые совершили несколько настоящих открытий. Сначала в деревне Подымалово неподалеку от Уфы был обнаружен возможный ремесленный центр, а затем был исследован некрополь, прилегающий к мавзолею Тура-хана.

САКРАЛЬНОЕ МЕСТО

Об археологической экспедиции в Чишминском районе и дальнейших планах ученого сообщества археологов в беседе с «КП-Уфа» поделился специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН Илшат Бахшиев.

- Когда мы приступили к исследованию территории около мавзолея Тура-хана, мы примерно знали, что здесь должен располагаться некрополь. Местные старожилы не помнили, есть ли в этом месте какое-то захоронение. Во время реставрации здания были обнаружены могильные плиты, а затем и захоронения около мавзолея, - рассказывает археолог.

Что означает эта находка? По предположениям археологов, все захоронения относятся примерно к 14-15 векам. Вероятно, что около мавзолея Тура-хана хоронили лишь самых влиятельных жителей края. И чем ближе могила была к зданию, тем выше был статус усопшего. Проще говоря, склеп мог служить своего рода священным местом.

Специалисты также реставрируют древнюю усыпальницу Тура-хана. Фото: Рашит Сарбаев

Специалисты также реставрируют древнюю усыпальницу Тура-хана. Фото: Рашит Сарбаев

Косвенно это подтверждает тот факт, что для некоторых из этих погребений приходилось долбить скальную породу.

-Погребенные лежат на спине, руки скрещены на груди, подбой (ләхет) отсутствует. Могилы сооружались не в грунте, а вырубались в скальной толще, - отмечает Илшат Бахшиев.

ЧТО БУДЕТ С МАВЗОЛЕЕМ

На раскопках одних захоронений археологи останавливаться не планируют: они совместно с коллегами из других научных центров очистят стены мавзолея Тура-хана от современных надписей, а затем с помощью специального оборудования будут оцифрованы все поверхности на предмет древних надписей.

Что же касается дальнейших раскопок около мавзолея Тура-хана, то работа еще будет продолжаться. Сезон раскопок для башкирских ученых продолжается. В ближайшее время специалисты из области геодезии проведут «сканирование» территории и возможно будут открыты новые захоронения.

В дальнейшем же все находки, обнаруженные в том числе, в некрополе около мавзолея, пополнят фонд нового музея. Здания будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций будет построено неподалеку от усыпальницы Тура-хана.

- Предполагается, что будет построено здание с несколькими залами. Каждый зал будет состоять из экспозиций, посвященных тому или иному периоду истории Башкортостана, - пояснил в беседе с «КП-Уфа» Илшат Бахшиев.

Заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УФИЦ РАН Илшат Бахшиев

Заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УФИЦ РАН Илшат Бахшиев

СКАЗАНО

Поддержал идею создания музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе глава Башкирии Радий Хабиров. Он приезжал на место работы археологической экспедиции и поговорил с археологами. После посещения раскопа Хабиров анонсировал создание музея, о котором он в этом году говорит часто.

- Пока мы только в начале большого пути. Важно, что новый музейный комплекс будет не просто скоплением интересных предметов. Мы планируем создать здесь, в районе мавзолея Тура-Хана, серьёзный научно-исследовательский центр по изучению одного из ключевых для евразийского материка исторических периодов. У этого места огромный потенциал – научный, образовательный, туристический, ремесленный, - написал глава Башкирии у себя в соцсетях.

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