Башкирские археологи открыли древний некрополь около известного мавзолея

Раскопки проходили неподалеку от мавзолея Тура-хана в Чишминском районе Башкирии

Этим летом башкирские археологи провели несколько масштабных экспедиций под Уфой и в Чишминском районе. В ходе раскопок ученые совершили несколько настоящих открытий. Сначала в деревне Подымалово неподалеку от Уфы был обнаружен возможный ремесленный центр, а затем был исследован некрополь, прилегающий к мавзолею Тура-хана.

САКРАЛЬНОЕ МЕСТО

Об археологической экспедиции в Чишминском районе и дальнейших планах ученого сообщества археологов в беседе с «КП-Уфа» поделился специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН Илшат Бахшиев.

- Когда мы приступили к исследованию территории около мавзолея Тура-хана, мы примерно знали, что здесь должен располагаться некрополь. Местные старожилы не помнили, есть ли в этом месте какое-то захоронение. Во время реставрации здания были обнаружены могильные плиты, а затем и захоронения около мавзолея, - рассказывает археолог.

Что означает эта находка? По предположениям археологов, все захоронения относятся примерно к 14-15 векам. Вероятно, что около мавзолея Тура-хана хоронили лишь самых влиятельных жителей края. И чем ближе могила была к зданию, тем выше был статус усопшего. Проще говоря, склеп мог служить своего рода священным местом.

Специалисты также реставрируют древнюю усыпальницу Тура-хана. Фото: Рашит Сарбаев

Косвенно это подтверждает тот факт, что для некоторых из этих погребений приходилось долбить скальную породу.

-Погребенные лежат на спине, руки скрещены на груди, подбой (ләхет) отсутствует. Могилы сооружались не в грунте, а вырубались в скальной толще, - отмечает Илшат Бахшиев.

ЧТО БУДЕТ С МАВЗОЛЕЕМ

На раскопках одних захоронений археологи останавливаться не планируют: они совместно с коллегами из других научных центров очистят стены мавзолея Тура-хана от современных надписей, а затем с помощью специального оборудования будут оцифрованы все поверхности на предмет древних надписей.

Что же касается дальнейших раскопок около мавзолея Тура-хана, то работа еще будет продолжаться. Сезон раскопок для башкирских ученых продолжается. В ближайшее время специалисты из области геодезии проведут «сканирование» территории и возможно будут открыты новые захоронения.

В дальнейшем же все находки, обнаруженные в том числе, в некрополе около мавзолея, пополнят фонд нового музея. Здания будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций будет построено неподалеку от усыпальницы Тура-хана.

- Предполагается, что будет построено здание с несколькими залами. Каждый зал будет состоять из экспозиций, посвященных тому или иному периоду истории Башкортостана, - пояснил в беседе с «КП-Уфа» Илшат Бахшиев.

Заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УФИЦ РАН Илшат Бахшиев

СКАЗАНО

Поддержал идею создания музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе глава Башкирии Радий Хабиров. Он приезжал на место работы археологической экспедиции и поговорил с археологами. После посещения раскопа Хабиров анонсировал создание музея, о котором он в этом году говорит часто.

- Пока мы только в начале большого пути. Важно, что новый музейный комплекс будет не просто скоплением интересных предметов. Мы планируем создать здесь, в районе мавзолея Тура-Хана, серьёзный научно-исследовательский центр по изучению одного из ключевых для евразийского материка исторических периодов. У этого места огромный потенциал – научный, образовательный, туристический, ремесленный, - написал глава Башкирии у себя в соцсетях.