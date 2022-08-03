Башкирские археологи раскопали древнее поселение под Уфой и совершили научное открытие

Раскопки проходят в Уфимском районе Башкирии, неподалеку от деревни Подымалово. Фото: Рашит Сарбаев

Этим летом башкирские археологи отправились в Уфимский район, чтобы изучить древнее селище вблизи Подымалово. Раскопки на этом месте превзошли самые смелые ожидания ученых – они совершили настоящее научное открытие. А все началось с необычного случая, который и помог им отыскать поселение времен Золотой Орды.

О том, что это за древнее поселение, в чем его уникальность и как его дальнейшее изучение может изменить представление о средневековой истории Башкирии, рассказал в беседе с «КП-Уфа» руководитель экспедиции Илшат Бахшиев.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО

- Обычно, когда говорят о стоянках и поселениях эпохи Золотой Орды, на ум сразу приходят ассоциации с Татарстаном, Средней Азией и Казахстаном, вспоминаются древние города вроде Сарай-Берке и Сарай-Бату. В этом плане республика Башкортостан долгое время оставалась белым пятном на этой древней карте, считалось, что наш регион был в то время, как бы «диким полем». Ранее наши старшие коллеги и учителя находили клады и могильники, но поселений не находили. Мы же нашли и начали изучать селище Подымалово-1, - рассказывает археолог.

По словам руководителя нынешней экспедиции, селище было обнаружено благодаря необычному и не очень приятному случаю. В среде археологов стало известно, что какие-то черные копатели нашли в этом районе несколько древних монет. Чтобы проверить эти данные, ученые и отправились на разведку. В 2017 и 2019 годах проводились предварительные раскопки, а затем башкирские ученые обратились за помощью к геофизикам.

- Если говорить проще, наши коллеги из научных институтов Ростова-на-Дону и Екатеринбурга провели предварительное «сканирование грунта» и обнаружили несколько аномалий. После этого, на месте аномалий мы начали комплекс исследовательских мероприятий и обнаружили это селище, предположительно середины 14 века. В чем его уникальность? Дело в том, что большая часть керамики, которую мы находили в других местах, имеет, так скажем, «импортное происхождение». А те фрагменты, что мы нашли в Подымалово-1 местные. Среди прочего, мы нашли здесь инструменты для производства керамической посуды и нанесения орнамента. А это значит, что здесь был своего рода ремесленный центр, - отмечает Илшат Бахшиев.

На селище Подымалово-1 башкирские археологи обнаружили множество фрагментов керамики местного производства. Фото: Рашит Сарбаев

Совершить это научное открытие башкирским ученым помогли участники раскопок, среди которых как молодые профессиональные археологи, так и любители истории родного края.

- В этом году у нас довольно масштабная экспедиция, мы проводим совместные раскопки силами Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Башкортостан, Института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН, с нами работают студенты историки из БашГУ, представители поискового волонтерского движения, школьники-добровольцы и воспитанники Серафимовской спецшколы, - рассказывает руководитель экспедиции.

ГИПОТЕЗА БАШКИРСКИХ УЧЕНЫХ

По словам археолога, подробное изучение селища Подымалово-1 может переосмыслить роль Башкирии в истории и экономике Золотой Орды. Согласно их гипотезе, это поселение служило своего рода стоянкой для сухопутных караванов, следующих по торговым путям в Забелье. Местные жители обслуживали торговцев и производили различные товары для них.

Среди участников археологической экспедиции есть как профессионалы, так и любители и волонтеры. Фото: Рашит Сарбаев

- При раскопках мы обнаружили несколько сооружений очень высокого уровня сохранности. Для археологов это уже самое настоящее открытие. Раскопкой только этого селища наше исследование не ограничится, уже осенью мы начнем масштабную археологическую разведку, - отмечает Илшат Бахшиев.

Ранее многие ученые считали, что территория современной Башкирии была своего рода «задворками» или, по-другому, периферией Золотой Орды. На этих землях как будто почти ничего не производилось, и торговля была слабо развита. Найденная в Подымалово-1 керамика опровергает эту мысль. А это значит, что никаким «диким полем» в эпоху средневековья нынешняя Башкирия вовсе не была. Это утверждение и будут доказывать археологи.