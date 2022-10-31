Фойе не вмещало всех желающих, поэтому началась давка. Фото: соцсети

В Уфе детская олимпиада обернулась грандиозным скандалом из-за давки, которую устроили малыши и их родители. В результате мероприятие пришлось отменить из-за слишком большого количества участников, а родители устроили настоящий бунт, ссылаясь на перепуганных и плачущих детей. Возмущенные мамы и папы школьников завалили жалобами страницу Хабирова в соцсетях, а мэр Уфы Ратмир Мавлиев обещает лично разобраться во всем и наказать виновных. Так из-за чего же действительно сорвалась олимпиада, и кто в этом виноват – разбиралась «Комсомолка».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Олимпиада по математике и логике для детей 4-9 лет «Тигренок» была организована совместно Управлением образования администрации Уфы и Центром олимпиадной и занимательной математики «GAME». Мероприятие должно было пройти 30 октября в физико-математическом корпусе БашГУ: регистрация участников должна была начаться в 10.00, а в 11.00 ребята должны уже были приступить к занятиям. Причем изначально оговаривалось, что список участников школы и детские сады должны были подать до 27 октября.

Родители жалуются, что на входе не было ни металлодетектора, ни встречающих. Фото: соцсети

Впрочем, уже сразу все пошло не по плану. Уже с первых минут регистрации стало понятно, что участников гораздо больше, чем могли вместить аудитории. Кураторов также катастрофически не хватало, поэтому родители сами были вынуждены с детьми подниматься в аудитории и искать свободные места. Тем временем в фойе уже образовалась целая толпа – все волновались, так как не могли получить конкретной информации. Родители начинали возмущаться в голос, дети нервничать и плакать, а желающие поучаствовать в олимпиаде продолжали прибывать. Растерянным организаторам ничего не оставалось объявить, что мероприятие отменяется, но это вызвало еще большую суматоху среди присутствующих.

«ДЕТЕЙ ЗАБЫЛИ НА 2 ЧАСА В ДУШНЫХ АУДИТОРИЯХ»

- Организация олимпиады была ужасная! У входа началась давка, потому что работала всего одна створка двери для входящих и выходящих, было очень опасно. Никакой проверки на входе не было - кто угодно мог зайти и что угодно пронести. Не было никаких организаторов. Была всего одна девушка у лестницы, которая отправила нас на второй этаж. Вторая открыла аудиторию и ушла. Дети, по трое за партой, прождали более получаса, когда начнется олимпиада. Родители пытались найти организаторов, чтобы принесли задания. В это время подошли еще несколько групп детей с родителями – им пришлось ждать в коридоре - в духоте и в верхней одежде. В результате объявили, что олимпиада отменяется. Тех ребят, кто начал писать пораньше, так и бросили. Двух детей из нашего класса смогли найти только через полтора часа (!) после окончания олимпиады! Искали родители и классный руководитель. Не то что дети, там уже взрослые плакали, потому что найтись не могли со своими детьми. Представьте какие остались впечатления у детей! – негодует уфимка Айгуль Ш., которая привела своего ребенка на олимпиаду.

Среди грубых нарушений со стороны организаторов олимпиады родители выделили недостаток кураторов, которые бы забирали детей, доводили до аудитории, а потом организованно возвращали обратно родителям. В итоге многих детей просто «забыли» на 2 часа в душных аудиториях. Впрочем, как рассказывают свидетели, некоторые родители воспользовались суматохой и быстренько решили все задания за своих чад.

Впрочем, комплектов заданий хватило далеко не всем – как объяснили позже сами организаторы, изначально было подготовлено всего 30 комплектов. Потом пришлось быстро распечатать еще 70 – вот только участников собралось гораздо больше.

- Мой сын очень ждал эту олимпиаду, а попасть на нее не смог. Мы потратили выходной, а взамен получили слезы и расстройство ребенка. Это возмутительно! – уверен Роман Ш.

Некоторые родители пробрались в аудитории и помогли решить задания детям. Фото: соцсети

«ЖДАЛИ 300 ДЕТЕЙ, ПРИШЛИ ВСЕ 450»

На скандал с олимпиадой немедленно отреагировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В своих соцсетях он написал, что «крайне возмущен» произошедшим.

- Взял под личный контроль, уже разбираюсь в ситуации. Все ответственные понесут наказание, - заверил сити-менеджер.

А уже совсем скоро появился комментарий и от городской администрации, которая и организовала мероприятие. По словам чиновников, изначально для участия в олимпиаде зарегистрировались только 300 человек, но по факту пришли все 450, к чему организаторы не были готовы.

- Начало регистрации первого потока планировали на 10.00, проведение олимпиады - в 11.00-11:30. Второй поток – в 11.00 и 12:00-13:00 соответственно. Таким образом, пересечения потоков мы не ожидали. В 08.00 (за 2 часа до начала олимпиады) родители начали приводить детей. По просьбе родителей организаторы приняли решение начать олимпиаду в 09:00. В результате, к 10.00 часам в фойе одновременно оказались 3 категории родителей: ожидающие детей с олимпиады, ожидающие 1 и 2 потока, родители незарегистрированных детей, - отметили в Управлении образования мэрии.

«ХАОС УСТРОИЛИ САМИ ВЗРОСЛЫЕ!»

Также в администрации объяснили, что именно отмена олимпиады для второго потока вызвала негодование у родителей. Впрочем, чиновники заверили, что до 11.30 все дети были переданы лично в руки родителям, а также разъяснены обстоятельства и принесены извинения.

Такое объяснение снова не устроило родителей, ведь ни о каких двух потоках участников изначально речи не шло. Регистрация для всех одинаково начиналась в 10.00, а в 11 – и сама олимпиада. И лишь позже выяснилось, что первый поток действительно был, вот только предупредили об этом далеко не всех.

- Из 39 школы пришли дети с сопровождающим, учителем и также спокойно, организованно ушли. А многие пришли просто так, без предварительной регистрации – отсюда и хаос! Я лично стояла в фойе и смотрела на цирк, который устроили сами же взрослые. Смотрела, как плакала девочка, к которой не подходили ее родители продолжительное время. Видела панику и агрессию взрослых. По сути, давку организовали сами родители, которые не захотели ждать детей на улице, - уверена уфимка Елена А.

Чем закончится эта неприятная ситуация и кто понесет наказание за испорченное детское настроение, еще только предстоит выяснить. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.