Ратмир Мавлиев пообещал лично разобраться с давкой на олимпиаде в БашГУ и наказать виновных

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Ратмир Мавлиев остался возмущен ситуацией с давкой на математической олимпиаде, которая должна была пройти в корпусе физмата БашГУ. На своей странице в соцсетях мэр Уфы заявил, что лично разберется в произошедшем и накажет виновных.

- Взял под личный контроль, уже разбираюсь в ситуации. Все ответственные понесут наказание, - пообещал сити-менеджер.

Напомним, что неприятная ситуация произошла утром 30 октября. Родители дошкольников и учащихся младших классов привели своих детей на математическую олимпиаду, но в последний момент из-за большого количества участников организаторы решили отменить мероприятие, а в фойе университета образовалась настоящая давка с перепуганными плачущими детьми и разъяренными родителями.

А вскоре появилось и объяснение от городской администрации, которая и организовала олимпиаду.

- Для участия в олимпиаде поступило 300 заявок. Запланировали аудитории на 150 посадочных мест в два потока. В 08.00 провели инструктаж для организаторов и волонтеров. Количество организаторов – 50 человек, количество волонтеров - 15 человек. После выполнения заданий участники первого потока в сопровождении дежурных волонтеров спускались в фойе, где их ожидали родители. Участники второго потока вместе с родителями заходили во входную группу. В этот момент произошел затор. Количество желающих принять участие без заявки составило около 150 человек. В связи с этим олимпиада для второго потока участников была отменена организаторами, - отметили в городской администрации.